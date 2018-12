Ravivihje: Toto65 Vermo 26.12.2018

Suosikki: Tammatähti on pieni, mutta mielenkiintoinen lähtö. Asetelmat suosivat vahvasti 1 Beat of Lovea, eikä takamatkan enemmän tienanneiden ole helppo ohittaa sitä, jos se pääsee hääräämään keulassa mielensä mukaan. 5-vuotiaalla riittää vauhtia ja sitkeyttäkin on tullut koko ajan lisää. Vastassa on aiempaa rutinoituneempia hevosia, mutta Beat of Love johtaa pitkään.

Haastajat: 7 Viking Grace palasi viimeksi tauolta arvoituksena valmentajalleenkin ja epäonnistuneen Torinon reissun jälkeen. Lupaava 3-vuotias näytti todella hienolta jäädessään voittajan Ice Winen taakse pussiin. Nyt tamma olisi sopivasti valmiiksi toisella, eikä voltin pitäisi olla ongelma lähetystapana, vaikkei sitä ole hetkeen ajettu.

10 Merit on esittänyt voittonsa jälkeenkin vahvoja kirejä, mutta juoksukulut eivät ole natsanneet aivan täydellisesti. Viimeksikin tamma kiri viimeiset 700 metriä 11-kyytiä, vaikka joutui lähtemään 3. ulkoa kolmannelle jo heti päätöskierroksen alussa.

Tallikaveri 3 Pops' Sunrise osaa kiriä selkäjuoksulla räväkästi, mutta alun kankeus vaikeuttaa varsinkin tämäntyyppisessä tehtävässä, jossa koviin takamatkalaisiin olisi hyvä säilyttää etua alussa.

Yllättäjät: 2 Stonecapes Poe on paljon viime sijoituksiaan parempi hevonen, eikä sitä kannata hyvältä paikalta tyystin unohtaa. Korven tallin kaksikko 6 Arctic Passion ja 4 Astrodome ovat tahkonneet läpi kauden loistamatta ja tuskin tahti tässä muuttuu, vaikka molemmilla on kykyjä nähtyä parempaan. 9 Lolo Lee aloittaa uusista käsistä ja odotukset ovat aika maltilliset vielä tähän kilpaan.



Pelijakauma: Ei ihmeitä. Beat of Love on juoksunkulkupsyykillä niukka suosikki. Pops' Sunrise hieman yli- ja Merit aliarvostettu aamun jakaumassa.

Juoksunkulku: Beat of Lovella ei pitäisi olla ongelmia johtopaikan puolustamisessa ja Hannu Torvinen saattaa tässä saada sillä pidettyä matkavauhdin jopa yllättävänkin rauhallisena.