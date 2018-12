Ravivihje: Toto75 Solvalla 26.12.2018

Suosikit: Selkeistä tasoeroista huolimatta kolmen kilometrin kisa on varsin mielenkiintoinen. 9 Ready Ribb on hyvä stayer ja voitti Örebrossa toissa kerralla 5. ulkoa vaivattomasti tultuaan viimeiset 700 metriä 11,6-vauhtia. Viime startissa ruuna laukkasi 2. ulkoa loppusuoralle käännyttäessä, mutta sille ei kannata antaa sen suuremmin painoarvoa. Pitkillä matkoilla ruuna on onnistunut usein hyvin, ja kovimman vastustajan etupuolelta sillä on hyvät mahdollisuudet voittoon. Varma. 12 Sorbet sairasteli syksyllä ja reilun kolmen kuukauden tauolta vire on tietysti pieni arvoitus. Ori on osoittanut aiemmin pitkien matkojen sopivan hyvin. Voitto ei millään lailla yllättäisi, mutta asetelmat ovat kuitenkin edellä mainitun puolella.



Haastajat ja yllättäjät: 11 Antonio Trot kadotti viime kerralla ravinsa loppusuoralla juostuaan matkalla 3. ulkona. Pitkä matka sopii sille normaalisti mainiosti, eikä ravilla kärkisijoitus ole poissuljettu. 7 Farouk B.R. on osoittanut Mattias Djusen tallista ihan hyviä otteita, mutta tyylipuolella on edelleen toivomisen varaa. Viimeksi lähtölaukan jälkeen 5. sisällä juossut ori nousi päätöspuolikkaalla ulos, mutta painoi lopussa melko lailla sisälle ja hukkasi vauhtiaan. Ulf Ohlssonin vahvistuksena rattailleen saava 5-vuotias voi olla varteenotettava voitontavoittelija, jos pystyy välttämään kiertelyä. 1 La Can Star Chip on tehnyt hyvää jälkeä alemmissa sarjoissa ja ratkaisi viimeksi lyhyen lähtölaukan jälkeen 3. ulkoa varmasti 13-lopetuksella. Paalulta Erik Adielsson lähtenee pitämään ruunalla tasaista tempoa yllä ja jää nähtäväksi, iskeekö joku taaempaa lähtevistä jo aikaisin sen kimppuun. Voittoon kestäminen voi olla liikaa vaadittu. 8 Dartagnan Sisu on tehnyt kohtalaisia suorituksia, mutta odotuksista huolimatta ykkösiä ei ole viime aikoina tullut. Suotuisalla juoksulla ei täysin ulkona kärkikuvioista. 13 Digital Inkin suoritukset ailahtelevat, eikä kaikkien kiertäminen näistä asemista tunnu erityisen todennäköiseltä.



Juoksunkulku: La Can Star Chip lähtee vetämään porukkaa. Farouk B.R. ja Ready Ribb lienevät ne, jotka kärkipaikkaa tulevat ensimmäisinä kysymään.



Pelijakauma: Ready Ribb (29%) tuntuu Sorbetiin (31%) verrattuna tällä pelijakaumalla yrittämisen arvoiselta. La Can Star Chip (10%) on saanut liikaa kannatusta.



Ranking: A) 9, 12 B) 11, 7, 1, 8, 13 C) 5, 4, 10 D) 6, 3, 2