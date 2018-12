Ravivihje: Toto5 Kaustinen 23.12.2018

Suosikki: Rankingin kärkenä starttaa 16 Ditchback Duke, vaikka tehtävä ei ole helppo 40 metrin takamatkalta. Kyseessä on kuitenkin lähdön ainoa viime aikoina voittoja napsinut menijä, jolla on tällaiseen lähtöön aateliset vauhdit ja mukavasti suoritusvarmuutta. Voittoputken katkeaminen viimeksi ei ollut yllätys, kun vastassa oli muun muassa hurja Roberto Diver. Ditchback Duke sai sisäradalta huonon startin ja matkasi lopulta 6. ulkona, mistä kierteli kirikierroksen kolmannen radan letkassa ja riitti rahoille. Tämä lähtö on helpompi vastuksen puolesta.

Haastajat: 1 Finosåfin on huippupaikalta kisan kiinnostavimpia hakuja. Se ei ollut neljä viikkoa sitten Kaustisella yhtään 6 Ida Luxia huonompi takajoukoista ja starttaa nyt 20 metriä edeltä. Viimeksi ihan asiallinen nousu 5.ulkoa katkesi loppukurvin laukkaan kolmannelta radalta. 10 Ellen Ray starttasi toissa kerralla samalta viivalta Ditchback Duken kanssa ja hävisi tälle suojaisan juoksun jälkeen vain päänmitan. Nyt 20 metriä edeltä revanssi on ihan mahdollinen. Maanantain välistartissa valmentajan ajamana Ellen Ray ei saanut mahdollisuutta 5. sisältä ja tuli voimia tallella maaliin. Edellä mainittu Ida Luxi puolestaan on ollut jo pitkään kunnossa. Toissa kerralla Tammasarjassa se nousi kiertelemättä kolmanneksi 3. ulkoa. Maanantain välistartissa Anne-Mari Ollilan ajokki matkasi keskijoukoissa sisäradalla, mistä otti hopeaa tasaisella kirillä.

Yllättäjät: 7 Florentina kiri edellä mainitussa Kaustisen-startissa lopun vahvasti eikä hävinnyt paljoa Ditchback Dukelle. 9 Superbad ei esittänyt Uumajan-starteissaan ihmeitä. Viimeksi se kävi kokeilemassa Uudenmaan upeimman karsinnassa Vermossa, mutta kunto jäi näkemättä, kun tamma kävi 1. kaarteessa sisäkentän puolella ja hylättiin.

Juoksunkulku: Finosåfin ja 2 Garriella avaavat parhaiten. Finosåfin johtanee.

Pelijakauma: Revityslähtö, jonka parhaat merkit löytyvät Ditchback Duken (30%) haastajista Finosåfinin (14%) ja Ellen Rayn (11%) johdolla. Ida Luxi (23%) on liian pelattu.