Ravivihjeet

Ravivihje: Pitkäveto Teivo 22.12.2018

Ravien viidennessä lähdössäon papereissamme niukka suosikki arviolla 22%. Tamma on Veikkauksella vasta kolmossuosikki kertoimella 5,50, joten huippukuntoinen menijä nostetaan pelilapulle ensimmäisenä.Avoimessa lämminverilähdössäpääsee tällä kertaa aikaisempaa helpommin johtopaikalle, mistä teräsruuna on paha ohitettava. Kerroin 2,15 on pelattavissa arviolla 52%.lähdössä suosikkikaksikko Hexan Voksu - Viktor Kärppä on epäonnistumisriski olemassa. Tementikon kerroin ehti pudota seitsemästä kuuteen, mutta kyseessä on edelleen ylikerroin. Arviomme Tementikon voitolle on 19%.Koko matkan johtoon tähtääväsaa yhden tähden suosituksen kertoimella 4,70. Kyseessä on niukka ylikerroin arvion ollessa 22%.Selfie Star 5,50**Bret Boko 2,15**Tementikko 6,00**Taikapassi 4,70*Veikkaus sulkee Vermon ravien pitkävetokohteet klo 14.30. Pelikohteiden tähtiluokitukset ovat vihjeessä asteikolla 1–5, joista viisi tähteä on paras.