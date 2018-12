Ravivihje: Toto75 Mantorp 22.12.2018 – jättipottikierros

Suosikit: Päätöskohteessa on monta mahdollista. 7 Ritz Guiness osoitti marraskuussa erinomaista virettä ja on perusteltu ykkösmerkki. Viimeksi Solvallassa se matkasi porukan hännillä 6. ulkona, mutta ehti sieltäkin vaivattomaan voittoon 11-vauhtisella kirillä. Starttiväliä on kuukausi, mutta eipä tammalla ole voinutkaan startata, jotta se mahtuu nykyiseen sarjaansa. Valmentajan mukaan treenit ovat sujuneet hyvin. Erik Adielssonin nouseminen rattaille ei ole haitaksi, mutta juoksunkulku on sen osalta kuitenkin pieni arvoitus. 4 Pastor Power palasi viimeksi tauolta ja ratkaisi 2. sisältä hallitusti lopussa. Tuon kisan perusteella suurempia johtopäätöksiä ei voi tehdä, mutta ruuna osoitti jo 3-vuotiaana hyviä otteita. Se saa nyt jenkkikärryt peräänsä ja kokolaput päähänsä. Kärkisija on mahdollinen. 3 Raijin Face palasi viimeksi yli vuoden tauolta ja ratkaisi varmasti saatuaan 3. sisältä mahdollisuuden. Ruuna näytti muutenkin hyvältä ja hankkinee lähtönopeudellaan suotuisat asemat. Ei ulkona. Myös 2 Sir Francis Bacon kuuluu aikaisin peleihin. Emilia Leon ajokki on voittanut keulasta kolme kertaa peräkkäin ja saanee jälleen sisäratajuoksun. Riittävyys tällä tasolla on hieman epäselvää, mutta ori on joka tapauksessa näyttänyt ihan hyvältä ja vaikuttaa varsin vähän pelattuna kelpo merkiltä.



Haastajat ja yllättäjät: Voiton meneminen em. nelikon ulkopuolellekin on täysin mahdollista. 8 Silent Hill omaa 75-tasolle riittävät kyvyt, mutta paikka tekee tehtävästä tietysti haasteellisen. Viikko sitten tuli lähtölaukka voltista, mutta hevonen tuntui valmentajan käteen muuten hyvältä. 5 Draft One on jäänyt laukattomissa starteissaan vain kerran ulos kolmen parhaan joukosta. Viimeksi 5-vuotias otti hallitun voiton kierrettyään toisessa kaarteessa keulaan. Kolmossija tuli 5. ulkoa 13,5-vauhtisella lopetuksella, mutta oriin ravi ei ollut silloin aivan priimaa. Mahdollinen. 10 Editor punnersi viimeksi 3. ulkoa pitkän kirinsä rehdisti sisään. Lokakuun voittostartissa Torbjörn Janssonin ajokki sai tehdä tosissaan töitä ja pääsi johtavan rinnalle vasta viimeisellä takasuoralla. Silti ruuna pinnisti viime metreillä ykköseksi. 6 Vikens Dome ja 11 Rob Dyrdek olivat vastakkain jo viime kerralla. Silloin jälkimmäinen piti 2. ulkoa perässään juosseen Vikens Domen takanaan. Molemmilla on juoksun onnistuessa edellytyksiä kärkipäähän, mutta juoksupaikat jäänevät kuitenkin taaemmas.



Juoksunkulku: Sir Francis Bacon ja Raijin Face ovat nopeimpia ensi metreillä. Myös asiallisesti avaava Ritz Guiness voi yrittää ulkoa heti eteenpäin. Pastor Power ei ole osoittanut lähtönopeutta, mutta varustemuutokset voivat auttaa sille puolelle?



Pelijakauma: Raijin Face (11%) ja varsinkin Sir Francis Bacon (4%) ovat jääneet liikaa suosikkien varjoon.



Ranking: A) 7, 4, 3, 2 B) 8, 5, 10, 6, 11 C) 1, 9, 12 D) -