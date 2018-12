Ravivihje: Toto76 Teivo 22.12.2018

Suosikki: Tasaisen avauskohteen niukka suosikki 7 Selfie Star hakee jo neljättä peräkkäistä voittoaan. Teivossa tullutta keulavoittoa seurasi helppo reissu 2. ulkona, mistä tamma kiri päätöspuolikkaalla toista rataa pitkin ykköseksi. Nelivuotias sai sopivan letkeän kisan alle, ja Teivossa siltä voi odottaa jälleen kovaa suoritusta. Viivalla on muitakin hyviä, eikä Selfie Star käy varmaksi.

Haastajat: 5 Ghaliya Web nousi Teivossa takapareista lähimmäksi Selfie Staria. Kuopiossa tamma ehti kuin ehtikin 3. ulkoa ykköseksi maalilinjalla. Ghaliya Web saattaa parantaa edelleen otteitaan eikä sitä voi jättää pois peleistä. 8 Nemea Facade juoksi Jyväskylässä johtavan rinnalla ja 2. ulkona sijalla viisi lähdössä, missä pidettiin vauhtia alusta alkaen. Maalisuoralla Nemea Facade oli väkevin. Teivossa tamma kiri 5. ulkoa viimeisellä takasuoralla neljännen radan kautta kohti kärkeä. Ylivoimaiselle voittajalle tamma ei voinut mitään, mutta oli maalissa hyvä kakkonen. 3 Mr Nice Way voitti Forssassa vaivattomasti keulasta. Ruuna sai startin alle ja saattaa Teivossa olla sen ansiosta pykälää parempi.

Yllättäjät: 12 Don Pescador kiri Seinäjoella hyvin perille saatuaan kiritilaa 4. sisältä. Kaustisella ruuna eteni ensimmäisellä takasuoralla mielipaikalleen keulaan, mistä viisivuotias ei ollut yllätettävissä. Takapareistakin Don Pescador pystyy hyvään suoritukseen, muttei niin hyvään kuin keulasta. 9 Want To Wheels laukkasi Kaustisella toiseksi viimeisessä kaarteessa ja lopetti tämän jälkeen väkevästi. Turussa tamma nousi 5. ulkoa kelpo tavalla kakkoseksi. 13 Quattro Tilly on kyvykäs menijä, joka kannattaa tauoltakin mahduttaa leveimpiin peleihin mukaan. Taukoa on alla myös 11 Cyrius d'Arianella, joka aloittaa uusista käsistä. Valmentaja ei ylläty mistään sijoituksesta. 1 American Dream oli Turussa tasainen 2. ulkoa. Porissa hevonen paikkasi lähtölaukkansa positiivisesti juostuaan jatkossa 4. ulkona. 14 Overfun Match kiri Vermossa raskaissa olosuhteissa positiivisesti 2. ulkoa. Tamma on saanut tauon jälkeen pari starttia koneeseen ja vire on noususuhdanteinen. Voitto ei ole takamatkalta todennäköinen tarkan juoksun vaativalle menijälle.

Pelijakauma: Ei pelivääristymiä. Vihjerivissä lapulle rastataan kolme todennäköisintä voittajaa.

Juoksunkulku: Mr Nice Way etenee johtopaikalle, mutta sille saattaa kelvata Ghaliya Webin tai Selfie Starin selkä eteen.