Ravivihje: Toto5 Jyväskylä 21.12.2018

Suosikki: 2 Myrskyri teki hyvän kirin Kuopiossa oltuaan etusuoralla sijalla kahdeksan. Joensuussa ruuna matkasi johtavan rinnalla ja runttasi väkisin ykköseksi erittäin hyvällä talvituloksella. Starttiväli on nyt lyhyempi ja viisivuotias saa lisäksi Henri Bollströmin vahvistuksena rattaille. Myrskyrin etukäteisasetelma näyttää erittäin hyvältä.

Haastajat: 3 Teppana sukelsi Lahdessa etusuoralla johtavan rinnalta keulahevosen perään, mistä ruuna ratkaisi homman varmasti edukseen päätöspuolikkaalla. Laukkoja on tullut paljon, mutta viimeksi hevonen kulki ravia. Samanlaisilla otteilla Teppana ottelee jälleen kärjessä. 7 Onon Nopsaeko lähti Jyväskylässä 3. ulkoa kolmannelle jo ensimmäisellä takasuoralla ja kiersi johtavan rinnalle. Siitä ruuna tsemppasi mainiosti hopealle. Viimeksi Onon Nopsaeko juoksi keulassa, mistä kolmossija oli asiallinen suoritus. Voittoakin tarjottiin.

Yllättäjät: 1 Tuisku-Tupi kamppaili Mikkelissä voitosta loppuun asti johtopaikalta. Viimeksi ruuna laukkasi 4. ulkoa viimeisellä takasuoralla. tämän jälkeen ruuna jäi tauolle, jonka aikana takapään ravia on vahvistettu. Tuisku-Tupi on tauolta arvoitus, mutta lähtökohdat ovat hyvät, kun ruuna on paras vapaalta radalta. 6 Tähti Elmeri pystyy paljoon, mikäli ruuna pääsee ravia liikkeelle. Valmentajan mukaan hyppy on kahden hevosen välistä herkässä, mutta ehjällä suorituksella paaluhevosetkin saavat laittaa parastaan pöytään. 9 Carda laukkasi Lahdessa lähtöön, mutta teki tämän jälkeen hyvän juoksun 7. ulkoa toista rataa pitkin. 8 Tanhuan Salama lopetti taukostartissaan 4. sisältä positiviisesti, kun löysi vapaata. Lahdessa pitkään kolmannella kiertänyt ja hyvin kestänyt 12 Jamas Viljo sekä viimeksi keulasta hopealle kestänyt 11 Lulun Lupaus tulevat seuraavina.

Pelijakauma: Myrskyri (31%) on jonkin verran peliprosenttejaan selvempi suosikki ennen Teppanaa (31%).

Juoksunkulku: Sekä Tuisku-Tupi, Myrskyri että Teppana haluaa johtopaikalle eli avauspuolikkaan aikana nähdään kova kamppailu. Tuisku-Tupi saanee pidettyä keulat hallussaan.