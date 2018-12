Ravivihje: Toto5 Kouvola 20.12.2018

Suosikki: 7 Three Dee Nodo on tasaisen ryhmän varmimpia suorittajia ja nousee rankingin kärkeen. Jos Juha Utala saa taiteiltua ajokkinsa asiallisiin juoksuasemiin, ruuna kirii lopussa voittotaistoon. Viimeksi Vermossa tätä kovemmassa lähdössä Three Dee Nodo matkasi 5.-6. ulkona ja kulki viimeiset 700 metriä mukavasti 13,7-vauhtia. Samanlainen suoritus riittää tässä sakissa korkealle.

Haastajat: 11 Blue Flash on nopea hevonen, jolla on kuntoa kärkeen, mutta reissun pitää onnistua ja vetäviä selkiä osua eteen kirissä. Siksi alustava kannatus tuntuu korkealta huonolta lähtöpaikalta. Lappeessa ruuna voitti johtavan takaa 200 metrin kirillä. Viimeksi keulajuoksu ja 09,5-vauhtinen avaus olivat ymmärrettävästi liikaa. 3 Hazelhen Hemera on kisan maukas idearasti. Tamma on vähistä voitoistaan huolimatta kelpo menijä näihin lähtöihin ja tuoreimpia sijoituksiaan paljon paremmassa vireessä. Viime kilpailuissaan se on jäänyt suojajuoksujen jälkeen hyvissä voimissa pussiin. Viimeksi sen kirikierros 6.-7. sisältä oli 14,9-vauhtinen, vaikka Santtu Raitala ei päässyt ajamaan käytännössä lainkaan vapaata rataa. Tilaa saadessaan tamma olisi taistellut kärkisijoista ilman muuta. Nyt aktiivisella kuskilla loistopaikalta se tuskin jää enää pakettiin ja keulajuoksuunkin on saumat. 10 Sapphira on kelpo hevonen lähtöihinsä, mutta paras vire on ollut kateissa viime aikoina.

Yllättäjät: 1 Bex teki viimeksi 5. ulkoa ihan hyvän 15,9-vauhtisen kiritonnin kolmatta rataa pitkin. 6 Kurt Sånna oli Jokimaalla hyväksyttävä 3. sisältä ja ohitti kangistuneen Blue Flashin. 4 Cupido Birdland kehitti viimeksi ylivauhtisessa juoksussa asiallisen loppuvedon 6. sisältä.

Juoksunkulku: Hazelhen Hemera painuu keulaan. Three Dee Nodo saattaa yrittää sen kimppuun ennen ensimmäisen puolikkaan täyttymistä keulapaikka mielessään. Kurt Sånna voi hämmentää kiihdytystä sisäradalle pyrkiessään.

Pelijakauma: Blue Flash (32%) on turhan luotettu takarivistä. Hazelhen Hemera (6%) on railakkaasti alipelattu aamun pelijakaumassa ja maistuu ideavarmaksi, vaikka kannatus nousee illaksi.