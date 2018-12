Ravivihjeet

Ravivihje: Pitkäveto Vermo 19.12.2018

Pelisuositus

Veikkauksen mielenkiintoisin tarjous on kovemmassa suomenhevoskohteessa kilpailevankerroin 5,7. IS Ravien mielestä hurjakuntoinen, mutta laukkaherkkä hevonen voittaa Vermon lähdön kerran viidestä, joten sen oikea kerroin kuuluisi olla 5,0.Ensimmäisessä kohteessa-kategorian 3,5 ylittää vajaalla kahdella kymmenyksellä pelikelpoisuuden rajan.Kakkoskohteessa on Passittoman veroinen pelikohde.on viime kilpailujensa perusteella hirmuisessa kunnossa, mutta se on kovin epävarma. Sen kertoimeen 6,0 on pakko takertua, koska rajakerroin on melko selvästi matalampi, 5,26.Neljäs ylikerroin on Muu voittaja illan seitsemännessä lähdössä. Koska siinä kilpailee kuitenkin T65-varmamme Roberto Diver, melko marginaalinen ylikerroin jätetään ostoskorin ulkopuolelle.Sinne sukeltaa sen sijaan päätöskohteen kakkossuosikki, vaikka se on Toto65-vihjeissämme lähinnä ohipeli-idea. Koska Veikkaus uskoo tamman voittoon vielä paljon meitä vähemmän, sen lukema 5,4 on ravien selvästi suurin ylikerroin. Oikea kuuluisi olla 4,2.Muu voittaja 3,5*Ohikiitävä 6,0**Passiton 5,7**Lady Nightingale 5,4**Veikkaus sulkee Vermon ravien pitkävetokohteet klo 18. Pelikohteiden tähtiluokitukset ovat vihjeessä asteikolla 1–5, joista viisi tähteä on paras.