Ravivihje: Kaviovakio Vermo 19.12.2018

Pelisuositus

Porukassa epävarma Zenyatta Font suostui viimeksi menemään ravia kuolemanpaikalla ja oli hyvä kolmas. Vastaava esitys riittää kärkeen, mutta vielä ei voida puhua luotettavasta pelikohteesta. Läpilyönnin paikka.Kun ketsuppipullo aukesi, Questionmark Me on kulkenut voitosta voittoon viime viikkoina. Varmaksi voittajaksi itsensä löytänyttä ruunaa ei voi kuitenkaan vielä julistaa hyvien haastajien puristuksessa.Kuntoutunut vauhtikone Grainfield Oliver ja hyviä otteita Suomen starteissaan väläytellyt Farzad Boko riittänevät pelilapuille.Viimeksi hurjasti laukkojensa lomassa kulkeneessa Ohikiitävässä on ideavarman ainekset, mutta sen epävarmuuden vuoksi läpilyönti lienee viisain pelistrategia.IS Ravit ei aivan uskaltanut laittaa hurjan juoksun kolme kilpailua sitten tehnyttä Passitonta ideavarmaksi Toto65-systeemihin, mutta kaviovakiossa teemme uhkarohkean liikkeen. Vankan pidon vaativa suosikki Rokin Maxi voi kärsiä rataolosuhteista.Kolmen kovakutoisen menijän taistossa etu on mielestämme keulaan pääsevällä Roberto Diverillä. T65-pankkimme on myös luonteva varma vakiossa.Vaikka Star Martini voitti todella väkevällä juoksulla viikko sitten, ylipitkällä 4100 metrin matkalla siihen ei voi sokeasti luottaa. Viimeksi pussiin juuttunut hurjaluokkainen D.D.’s Hitman kiinnostaa kolmikosta eniten pelimielessä.Koska viimeksi vihdoin onnistuneella Lady Nightingalella on sekä laukka- että pussitusriski, väkeväkuntoinen suosikki Casimir Tof käy hyvin varmaksi.1: 1X22: 1X23: 1X4: 1X25: 26: X7: 1X28: 1162 riviä x panos 0,10 euroa = pelin hinta 16,20 euroaKaviovakio ratkeaa Vermon keskiviikkoravien lähdöissä 2–9. Peliaika päättyy klo 18.28.