Ravivihje: Toto86 Solvalla ja Bergsåker 19.12.2018 – jättipottikierros

Suosikit: Syyskuussa keulasta Solvallassa voittanut 4 Fairytale Sisu esiintyi lokakuun startissa ponnettomasti 3. ulkoa. Jos kaikki on tauon jälkeen taas kunnossa, pystyy Tuomas Korvenojan tamma menestymään tämänkertaisessa tehtävässä. Se lähtee kovaa ja voisi vetää keulasta maaliin saakka. 5 Cesar F.C. ei myöskään ollut viime esiintymisessään parhaimmillaan ja ruunaa on sittemmin hoidettu. Kaj Widellin ajokki saanee nyt jenkkikärryt peräänsä ja pyrkii reippaana lähtijänä sekin kohti keulapaikkaa. Jos nämä kaksi eivät sorru kilvoittelemaan liikaa keskenään, on mahdollista, että voittokamppailu käydään niiden välillä.



Haastajat ja yllättäjät: Vähemmälle huomiolle jääneistä mukaan nostetaan yksi, joka hyötyisi reippaasta alkuvauhdista. 1 Barry Wadd ei ole osoittanut lähtönopeutta, mutta on tullut hyvin loppua. Toissa kerralla se voitti varmasti 2. ulkoa 13-lopetuksella ja kamppaili viimeksi hyvin johtavan rinnalta. 7 Idun a'Lir otti syksyn starteissa pari lähtölaukkaa, mutta palasi viimeksi voittokantaan haettuaan johtopaikan toisessa kaarteessa. Alku on varmasti otettava epävarmalla tammalla tarkasti, joten juoksupaikka jäänee taka-alalle. Uusi kuskikaan ei tässä tapauksessa ole etu. Kykyjä varsalla toki on. 11 Kryptonite Zon jätti viimeksi varsin hyvän vaikutelman, vaikka voitto menikin keulasta lopulta melko tiukalle. Aiemmat suoritukset parijonosta olivat tasaisia. 10 Solkattens Chiron laukkasi viimeksi lähtöön, mutta esiintyi marraskuun starteissa hyvin. Örebron voitto tuli keulasta, Mantorpissa kiri 2. ulkoa kantoi toiseksi. 8 Dream Kåsgårdin esitys viimeksi 2. ulkoa oli vaatimaton, vaikka juoksukaan ei toki mennyt aivan parhaalla tavalla. 3 Front Pace on tehnyt viime starteissa kärkipäästä asialliset suoritukset, mutta puristusta loppuun kaivattaisiin lisää.



Juoksunkulku: Fairytale Sisu ja Cesar F.C. avaavat parhaiten. Jompi kumpi niistä keulassa.



Pelijakauma: Fairytale Sisu (14%) vaikuttaa edulliselta merkiltä, samoin Barry Wadd (4%). Idun a'Lir (21%) ja Solkattens Chiron (12%) ovat saaneet liikaa kannatusta.



Ranking: A) 4, 5 B) 1, 7, 11, 10, 8, 3 C) 6, 9 D) -