Ravivihje: Toto65 Vermo 19.12.2018

Suosikki: Keskiviikon erikoislähtö on kerran vuodessa Vermossa aina joulukuussa ravattava neljän kilometrin maraton. Huippuhienolla juoksulla viikko sitten kultadivisioonassa selvään voittoon kuolemanpaikalta porhaltanut 9 Star Martini on kilpailun selkeä suosikki. Ruuna ei käy silti kevyemmästä vastuksestakaan huolimatta IS Raveille aivan varmaksi asti harvinaisen matkan takia kolmelta pakilta. Jos kirikanuuna saa väijyä sopivasti selissä, sen takana pitäminen on muille todella hankala homma.

Haastajat/Yllättäjät: 5 Hazelhen Hermes on sisukas puurtaja, joka antaa aina kaikkensa. Neljän kierroksen matkan luulisi sopivan ruunalle hyvin. Elämänsä kunnossa oleva hevonen on vain parantanut menoaan syksyllä, vaikka sillä on jo 40 starttia takana tältä vuodelta. Hazelhen Hermes paikkasi Solvallassa alkulaukkansa mahtavasti nousemalla neljänneksi ja viiletti Lahdessa ja Turussa vauhdikkaasti voittoihin 3. ulkoa.

Pitkään alle kykyjensä kulkeneen 8 D.D.’s Hitmanin esitystä seurataan mielenkiinnolla. Se jäi viime keskiviikkona Star Martinin voittojuoksussa sisäradalle pussiin, mutta tällä kertaa sillä ajetaan taatusti rohkeammin. Viimekertainen pussitus antoi viitteitä paremmasta, muttei vielä takeita, koska ruunan ei tarvinnut tehdä lainkaan töitä juoksun aikana. Viime vuoden Finlandia-ajon sankarin luokka on joukon kovin.

7 Sahara B Boy on paremmassa vireessä kuin sen tulosrivi näyttää. Voisi kuvitella, että ylipitkällä matkalla sen juoksukin voisi vaihteeksi onnistua uudella kuskilla.

4 Elliot Web on tehnyt melkein parhaat juoksunsa pitkillä matkoilla, joten senkään kohdalla ei tarvitse kavahtaa neljättä varvia. Ruuna kamppaili Kaustisella kuolemanpaikalta ihan sisukkaasti kolmanneksi ja jäi viime lauantain T76-lähdössä pussiin.

3 Bunker Shot oli viimeksi pieni pettymys sairauspaussin jälkeen ja taipui oikein sopivasta vastuksesta huolimatta keulasta viidenneksi. Tamma varmasti petraa startin ansiosta, mutta auttaako sekään sitten tarpeeksi näin kovia hevosia vastaan.

Loistokuntoon äitynyt 6 BWT Angryman oli viimeksi murskaava 3100 metrin matkalla, jolla siirtyi kahden kierroksen jälkeen kuolemanpaikalta kärkeen. Koska ori kohtaa nyt aivan eri tason hevosia, voiton uusiminen tulisi melko isona yllätyksenä.

Pelijakauma: Star Martinin suosikkiasema on liian suuri, minkä varjolla lähes kaikki muut potentiaaliset voittajaehdokkaat Hazelhen Hermesiä lukuun ottamatta ovat alipelattuja. Etenkin D.D.’s Hitman on huippuedullinen rasti.

Juoksunkulku: Bunker Shot etenee johtamaan joukkoa. Hazelhen Hermes voi yrittää iskeä aikaisin vetotöihin.