Ravivihje: Toto5 Joensuu 18.12.2018

Suosikki: 5 Wonder of You on lahjakas 4-vuotias, joka pystyy jättämään iltaravien tonnisarjat nopeasti taakseen. Ori ei ole vielä hävinnyt laukatonta juoksua.

Toissa kerralla lähtölaukka pilasi pelin. Viimeksi Wonder of You lähti joukon keskeltä kiltisti ravia ja piti rivakassa 11,5-vauhtisessa avauksessa keulat. Sen jälkeen Veli-Pekka Toivanen sai rauhoittaa tuntuvasti vauhtia ja valjakko karkasi helposti muilta. 17,5-lopetuksessa jäi varaa ja samanlainen suoritus riittää tässäkin.

Haastaja: Edellä mainitussa kilvassa 10 Carmen Lindy sai nauttia Wonder of Youn vetävästä selästä koko kirikierroksen, mutta ankkuriköysi venyi lopussa. Sen perusteella suosikin kiertäminen takarivistä ei ole helppo tehtävä. Viime kilpailussaan Carmen Lindy oli paras 2. ulkoa 700 metrin kirillä ja löi pari taas vastassa olevaa hevosta selvästi. Sen kiri oli 15,2-vauhtinen. Ruuna otetaan molemmille lapuille jo Wonder of Youn laukkariskin vuoksi.

Yllättäjät: 4 Rick Rubin on vielä hiukan tasavauhtinen ja viihtyisi vauhtijuoksussa, varsinkin jos pääsee jollain ilveellä sisäradalle. Samanlaisena kuin lokakuun juoksuissaan ruuna olisi yllätysvalmis. Alla on nyt kuitenkin vaisumpi esitys ja poisjäänti. 2 Look At Hopella olisi kapasiteettia suosikkien haastamiseen, mutta viimeksi Joensuussa sen kiri katkesi loppukurvissa kuin seinään. Voi olla, että hokkikelit eivät ole hankalasti ravaavan ruunan etsikkoaikaa.

Juoksunkulku: Wonder of You painuu taas keulaan eikä luovu paikastaan.

Pelijakauma: Selkeä lähtö on hyvin pelaajien hanskassa.