Ravivihje: Toto65 Magic Monday 17.12.2018

Suosikki: 11 Quite Special on venynyt vastuksen mukaan. Seinäjoella toissa kerralla ruuna juoksi 4. ulkona, mistä lennokas kiri kantoi ykköseksi. Viimeksi nelivuotias joutui pakittelemaan kolmannelta radalta 7. ulos, mistä hevonen teki voitavansa ja oli sijoitustaan parempi. Quite Special pystyy tekemään töitä ulkoradoilla ja kiertää 11-radaltakin lähelle.

Haastajat: 8 King Casper on mennyt mainiosti. Bodenissa ruuna jatkoi hienoja esityksiään voittamalla pystyyn johtopaikalta. Tällä kertaa lähtöpaikka on huono ja vastustakin riittää eli kärkisija ei tule helpolla. 7 Filius Felix lopetti Ylivieskassa 3. sisältä tilaa saatuaan erittäin positiivisesti. Oulussa nelivuotias kiersi 5. ulkoa rehdisti perille, muttei tavoittanut voittanutta Bwt Rock And Rollia. 3 A Nice Officer tähtää keulaan, mistä se oli toissa kerralla kakkonen. Viimeksi tamma juoksi 6. ulkona ja kiersi Toto76:ssa asiallisesti. 2 Sannu Mustang jäi pussiin sekä Oulussa että Kuopiossa. Kunto on oleellisesti taulua parempi. 1 Snowline Ace jäi Oulussa 3. sisälle pahoin pussiin ja oli viimeisellä takasuoralla sijalla kymmenen, kun pääsi irti. Mainion loppukirin siivittämänä ori nappasi toivottomista asemista pronssia.

Pelijakauma: Quite Special (28%) on papereissamme peliprosenttejaan selvempi suosikki. King Casper (24%) on liikaa pelattu haastajalaumasta.

Juoksunkulku: A Nice Officer avaa keulaan eikä luovu paikastaan.