Ravivihje: Toto5 Forssa 16.12.2018

Suosikki: 9 Vitesse on päässyt kilpailemaan kovin katkonaisesti, mutta on esiintynyt aina lupaavasti kun voilokki on ollut kyljessä. Syyskausi alkoi voitolla, eikä esityksissä ole ollut moitteen sijaa sen jälkeenkään. Jokimaalle 4-vuotias tuli taas tauolta ja oli johtavan rinnalta rehti kakkonen, vaikka isona suosikkina hävisikin. Harvoin voltista kisanneelle hevoselle on laskettava kakkosradalta pieni laukkariski, mutta muutoin sen pitäisi olla oikein sopivassa tehtävässä liki.

Haastajat: 4 Ginger Halm on aloittanut uransa totosijoilla ja kehittyy hyvää tahtia. Nähdyt vauhdit eivät tietysti riitä suosikille, mutta tammalla on varmasti varaa parantaa ennätystään ihan reilustikin. Vermon kurassa 4-vuotias oli oikein rehti johtavan rinnalta.

7 Langen's Isis'kin oli viimeksi kakkonen johtavan rinnalta ja on ottanut mukavia kehitysaskeleita nyt loppukaudesta.

Yllättäjät: 10 Champagne Bathin taulu on komeahko, mutta alla on venähtänyt sairastauko ja valmentaja on aika pessimistinen. Kyvyt toki riittäisivät tässä, mutta tamma tuskin on heti parhaimmillaan. 3 Cracked Password oli viimeksi vaisu keulasta, mutta alla oli todella pitkä tauko. Valmentaja ajaa nyt itse ja parannettavaa on paljon, mutta alustava pinnan peliosuus on sentään liian vähän. 2 May Day Hooper kiri viimeksi hänniltä yllättävän pirteästi ja oli aiempaa sekä sijoitustaan parempi. 11 Valletta on tauluaan kyvykkäämpi, mutta toisaalta edellisestä täysipainoisesta suorituksesta on aikaa.

Pelijakauma: Vitessen aamun peliosuudessa on nousun varaa, mutta se saattaa olla lopulta jopa hieman ylipelattu. Neutraali varma, muttei varmistamisessakaan vikaa ole. Pari yllättäjää on liian unohdettu.

Juoksunkulku: May Day Hooper ja Cracked Password avaavat hyvin, mutta Antti Teivainen saa Langen's Isin kanssa operoida yksin juoksuradalla ja eiköhän se ole keula. Vitessellä saatetaan ajaa eteenpäin jo matkalla, eikä olisi ihme, vaikka se etenisi johtoon jo avauskierroksella.