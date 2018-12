Ravivihje: Toto75 Åby 15.12.2018 – jättipottikierros

Suosikit: Avauskohde on varsin tasainen. Rankingin kärkeen kohoavat 2 Velvet Gio ja 1 Sir Q.C., sillä todennäköisesti jompi kumpi niistä on lähdön keulahevonen. Velvet Gio on tehnyt hyvää työtä jo pitkään, mutta viime kerran suoritus kuolemanpaikalta oli kuitenkin vielä askel eteenpäin. Kengät tietysti voivat hidastaa hieman menoa, mutta on 4-vuotias pärjännyt sillä balanssillakin. Kahta kertaa peräkkäin se ei tosin koskaan aiemmin ole voittanut. Sir Q.C. ei jaksanut puristaa viimeksi johtavan rinnalta maaliin asti, mutta starttien myötä siltä on lupa odottaa enemmän. Jos Örjan Kihlström onnistuisi luovimaan sen keulaan, tehtävä olisi varsin mielenkiintoinen sen jälkeen. 9 Stepping Spaceboy jatkaa kunnossa, vaikka Solvallan finaalista tulikin nolla tauluun. Stefan Söderkvist joutui pakittamaan oriilla 5. sisälle, josta se tuli lopun ihan juosten. Åbyn voitto tuli keulasta. Kärjen läheisyydestä korkealle. 12 Olle Rols ei odotuksista huolimatta kyennyt viimeksi voittoon, vaikka kipusikin 3. ulkoa 11-lopetuksella puolittain Speedy Foxy Vicanen rinnalle. Tehtävä ei tietysti näistä asemista ole aivan helppo tässäkään, ehkä Peter Ingves valitsee nyt aikaisen hyökkäyksen kärjen rinnalle, jota jo viimeksikin kaavailtiin? Mahdollinen.



Haastajat ja yllättäjät: Norjalaisvieras 4 Gigant Invalley pudotti Bjerken yhteiskierroksella 2. sisälle, sai mahdollisuuden maalisuoralla ja tuli asiallisesti perille. Samankaltainen reissu on täysin mahdollinen tässäkin, eikä voittokaan ole poissuljettu. 8 Sobel Conway kiri viimeksi hyvin noustuaan 3. sisältä loppusuoran alussa ulos. Pitkällä matkalla Peter Untersteiner pakittelee ruunan suurella todennäköisyydellä alussa takajoukkoihin ja sen jälkeen kärkeen nouseminen on tietysti muistakin kiinni. Ruuna omaa vahvan spurtin. 11 Antonio Trotin puristus ei riittänyt voittoihin saakka syyspuolen stayerlähdöissä, mutta vastuskin oli usein kova. Hidastuvat kelit ovat tasavahvalle puurtajalle varmasti vain eduksi, eikä se ole tässä täysin ulkona. Hyvän luokan omaava 6 Baron Gift esiintyi viimeksi 6. ulkoa lähinnä tasaisesti, eikä vire vaikuta olevan huipussaan. 7 Mr Perfect tuli viimeksi sisäkautta hyvin perille ja voisi jossain järjestää suuremman luokan yllätyksenkin. Tässä ”pelipaikoille” pääseminen voi kuitenkin olla liian vaikeaa. 3 Great King Wine taipui viimeksi johtavan rinnalta ja huippuvire on ehkä jo kadonnut?



Juoksunkulku: Gigant Invalley voi olla ensi metreillä nopein, mutta selkä kelpaa. Velvet Gio ja Sir Q.C. ovat lähtönopeudeltaan varsin samantasoisia, joten ensin mainittu voi päästä hakemaan keulat. Olle Rols tai Antonio Trot johtavan rinnalle.



Pelijakauma: Stepping Spaceboy (8%) tuntuu jääneen liikaa muiden pelihevosten varjoon.



Ranking: A) 2, 1, 9, 12 B) 4, 8, 11, 6 C) 7, 3, 10 D) -