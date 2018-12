Ravivihje: Toto76 Kuopio 15.12.2018

Suosikki: 3 Mysteerio meni syksyn kilpailuissaan kuudesti putkeen ravia ja oli joka kerralla kahden parhaan joukossa, mutta nyt alla on taas kaksi laukkaan pilaantunutta kilpailua. Viimeksi Seinäjoen T76-finaalissa hyppy tuli 600 metriä juostuna johtavan rinnalta. Ori hylättiin pitkästä laukasta, mutta se juoksi maaliin ja kiri hänniltä vahvasti perille, joten kunto pitää. Tämä lähtö ei ole yhtä tasokas kuin toissa lauantain finaali ja Niko Jokela ohjastaa tällä kertaa.

Haastajat: 9 Sokker on lahjakas menijä ja vaikuttaa varmistuneen. Toissa kerralla Killerillä ori kesti pitkän kirin hienosti ja taisteli loppuun asti voitosta Kikan Velperiä vastaan. Viimeksi T76-finaalissa mm. Mysteeriota vastaan Sokker sai alussa paljon lisämetrejä kolmannella radalla ja pääsi pudottamaan johtavan rinnalle vasta toisen kaarteen puolivälissä. Vahva hevonen piti vauhtinsa hienosti ja nitisti mm. johtaneen Koverin lopussa vaativassa kelissä. Raaka esitys! 4 Vennelmon Varma on kohonnut elämänsä iskuun. Alla on kaksi vakuuttavaa voittojuoksua. Lappeessa Tapio Kukkosen suojatti oli omaa luokkaansa johtavan rinnalta ja viime viikolla Kuopiossa keulasta. Nyt sarjaa ylempänä tamma joutuu todelliseen testiin, sillä se voi joutua taittamaan matkaa johtavan rinnalla.

Yllättäjät: 5 Piskon Pouta on tosi kiinnostava haku pelimielessä. Se kiihdyttää alussa suosikin edelle ja jos keulapaikka on tarjolla, sieltä tamma pystyisi laittamaan Mysteerion, Vennelmon Varman ja kumppanit tosi koville. Viime kilpailusta on jo kuukausi, mutta kyseessä on hevonen, joka ei ole tavannut vaatia pöllyytystä alle. Joensuussa Piskon Pouta oli hyvä kolmas 2.-3. ulkoa eikä hävinnyt paljoa esimerkiksi 2 Sohvin Santerille, joka sai tuolloin 20 metriä eteen ja juoksi keulassa. 1 Loikkaus on tosi nopea ja ravivarma. Tamma saa varmuudella hyvän reissun toiveasemista. Se ei loistanut vielä viimeksi tauolta johtavan takaa ja putosi lopussa mm. Sokkerin kyydistä selvästi, mutta voi olla nyt terävämpi. Edellä mainittu Sohvin Santeri on kunnossa, mutta ei voita kovin mielellään. 7 Virin Vihtori on väkivahva ja pystyy jyräämään korkealle, mutta jotenkin viime juoksuista on jäänyt kuva, ettei ori ole ollut ihan parhaimmillaan. Ehkä tilanne muuttuu hyvillä talviradoilla?

Juoksunkulku: Loikkaus on nopein ensi metreillä, mutta Piskon Poudan selän luulisi kelpaavan.

Pelijakauma: Sokker (15%) ja Piskon Pouta (12%) ovat lähdön parhaat merkit.