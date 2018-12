Ravivihje: Toto5 Turku 14.12.2018

Suosikki: 15 Pälvi Tuttu on 40 metrin takamatkaltakin suosikki, sillä tamma jaksaa kierrellä ulkoradoilla. Seinäjoella Pälvi Tuttu lähti 8. ulkoa kolmannelle toisessa kaarteessa ja nousi mainiosti kolmanneksi. Teivossa tamma kohosi 6. ulkoa ulkoradoille 1200 metriä ennen maalia ja vei voiton niukasti ennen Vianoa. Pälvi Tuttu on polkenut viime starteissaan ravia, mutta laukkariski on edelleen olemassa.

Haastajat: 3 Jasun Velho eteni Forssassa avauspuolikkaan täyttyessä johtopaikalle ja piti ykköseksi. Porissa ruuna matkasi 2. sisällä ja nousi viimeisen takasuoran alussa toisen radan veturiksi. Ruuna tsemppasi mukavasti maaliin ja sijoittui hopealle. 4 Sakarin lähti Kouvolassa 4. ulkoa kolmannelle etusuoralla ja kiersi asiallisesti perille. Ori sai startin alle ja pystyy parantamaan. 6 Merran Jyske kiersi Teivossa ensimmäisen puolikkaan kolmatta rataa ennen kuin pääsi johtavan rinnalle toisessa kaarteessa. Merran Jyske oli maalisuoralla pitkään tototaistossa, mutta viimeisellä satasella ruuna taipui kauas kärjestä. Tätä ennen ruuna teki hyviä suorituksia. Seinäjoella Merran Jyske nousi 3. ulkoa mukaan kärkimatsiin.

Yllättäjät: 13 Mistersuomi laukkasi sekä Forssassa että Turussa päätöspuolikkaalla totosijan. Kunto on hyvä eikä ori ole ehjällä juoksulla ulkona. 14 Virmaan Into ravasi Vermossa koko matkan ja vei voiton 2. ulkoa. Kunto on ollut pitkään hyvä, mutta laukkoja on tullut paljon. 16 Uljas Suomalainen taipui Forssassa keulasta, mutta oli Vermossa parempi 2. sisältä. Ori ei saanut maalisuoralla vapaata, mutta voimiakaan ei näyttänyt olevan jäljellä. 7 Hurjaharja kiri Teivossa ykköseksi 2. sisältä. Tämän jälkeen esitykset ovat olleet tasaisempia. Viimeksi Lahdessa ori laukkasi kolmannelta radalta toiseksi viimeisessä kaarteessa takaporukoissa. 5 Tulisin kiersi Porissa 3. ulkoa asiallisesti perille. Voitot ovat olleet vähissä. 11 Tähtimenevä on sijoituksiaan parempi menijä ja sai Porissa tauon jälkeen startin alle.

Pelijakauma: Ei pelivääristymiä.

Juoksunkulku: Jasun Velho avaa johtopaikalle, mutta Sakarinin selkä kelvannee eteen.