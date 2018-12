Ravivihje: Toto5 Jokimaa 13.12.2018

Suosikki: Päätöskohteessa erottuu kolme hevosta ja niistä IS Ravien niukka ykköshevonen on kansan kolmas merkki 7 Cacshot. Ori oli viimeksi Nuorten Sarjassa todella sitkeä, kun se kiersi 5. ulkoa viimeiset 1200 metriä kolmannella ilman vetoapua ja punnersi ykköseksi. 2600 metriä on sen perusteella hevoselle selvä etu, vaikka lähtöpaikka onkin tuskainen.

Haastajat: 10 Selfie Star on hallinnut kaksi kertaa peräkkäin keulapaikalta, mutta joutuu nyt toisenlaisiin hommiin. Matkakin on uusi, mutta toisaalta viime voitoissa on jäänyt varaa ihan rutkastikin.

5 Tiffany Journey on kolmas kova. Esa Holopaisen tamma on ollut säännöllisesti rehti ja menestynyt monenlaisilla juoksuilla. Suorituksista on vaikea löytää vikaa, mutta alussa on olemassa laukkariski

Yllättäjät: 3 Athletic Style olisi vielä merkki jättiyllätyksen hakijoille. Ruunassa on potentiaalia ja se oli kesällä usein sijoitustaan parempi, mutta se on vielä kovin arka ja herkkä häiriölle. Siksi onnistumet taitavat jatkaa kiertämistään. 1 An-Alfa Centauri mutkuili viimeksi menestystään keulapaikalta viimeisellä takasuoralla ja se vaikuttaisi olevan jollain muotoa tuloillaan. 2 Wild Luck Love on myös parantanut kesästä, muttei taida riittää tässä ihan parhaille.

Pelijakauma: Suosikkikolmikon kuuluisi olla tasaisemmin pelattu. Yllättäjäosastossa An-Alfa Centauri ja Athletic Style eivät saisi sentään olla ihan yhden pinnan hevosia.

Juoksunkulku: An-Alfa Centauri on todennäköisin ensimmäinen keula ja siitä saatetaan myös koittaa. Suosikeilla voi kullakin tehdä matkalla ratkaisun, mikäli vauhti menee kovin hiljaiseksi.