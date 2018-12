Ravivihjeet

Ravivihje: Pitkäveto Vermo 12.12.2018

Pelisuositus

Vermon Toto65-ravien neljännessä lähdössä (T65-1) pelinjärjestäjä Veikkaus uskoo hieman meitä vähemmän suosikki Arctic Islandiin. Kyvykäs Kymenlaakso-ajon kolmonen saa pitkävedossa kertoimen 3,50, jossa on puolisen yksikköä hyvää kerroinrajaamme verrattuna.Peleihin nostetaan myös seitsemännen lähdön Muu voittaja -vaihtoehto. Tarjolla on niukka ylikerroin 2,20 tapahtumalle, jossa voittaja tulee kolmikon Questionmark Me–Mass Attack–Fast Time ulkopuolelta. Tämän pelivalinnan sisältä löytyy muun muassa kärkirankkauksemme Guido di Quattro. Äärimmäisen tasaisessa kilvassa monella yllättäjälläkin on saumansa. Niistä pitää erityisesti mainita hurjasti tulosriviään parempikuntoinen Dream of Celebrity.Kultadivarissa suosikki Bret Boko saa yllättäen mukiinmenevän kerrointarjouksen, vaikka kyseessä on lähdön todennäköisin keulahevonen. Tarjolla on kerroin 2,90, mikä ylittää 2,60:n alla olevan kerroinrajamme selvästi.Kuten monesti aiemminkin jättipottikierroksilla, myös tänään mielekkäin ravipelikohde on jackpotin ryydittämä Toto65.Kohde 8281: Arctic Island 3,50 **Kohde 8284: Muu voittaja 2,20 **Kohde 8285: Bret Boko 2,90 **Veikkaus sulkee Vermon ravien pitkävetokohteet kello 18. Pelikohteiden tähtiluokitukset ovat vihjeessä asteikolla 1–5, joista viisi tähteä on paras.