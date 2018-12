Ravivihje: Toto86 Solvalla ja Jägersro 12.12.2018

Suosikit: Spårtrappa-lähdössä radat ovat määräytyneet voittosummien mukaan, ja kuten näissä tapauksissa yleensäkin, lähtö on tälläkin kertaa avoin. 11 Je t'Aime Explosiv on ollut vakuuttava kahdessa viime startissaan, joissa molemmissa voitto on tullut johtavan rinnalta. Tällä kertaa suunnitelmissa on selkäjuoksu ja ruuna on tietysti siinä tapauksessa hieman muiden armoillakin, vaikka pidempi matka antaakin paremmat mahdollisuudet takaa tulevillekin. 7 Harrington teki Jägersron 75-lähdössä 4. ulkoa tasaisen lopetuksen, mutta pystynee startti alla parempaankin. Asetelmat ovat sillekin hieman kaksijakoiset, panostaako riskillä alkuun vai ei? 4-vuotiaan luokka on tähän riittävä. 10 Khalid nostetaan vähemmän pelatuista aikaisin lapulle. Viimeksi saksalaisruuna nousi 5. sisältä toiselle radalle viimeisellä takasuoralla, mutta oli pitkään vailla kiritilaa ja tuli maalisuoran hyvin. Ennen kaikkea 5-vuotias näytti hyvältä, eikä menestys tässä tulisi minkäänlaisena yllätyksenä. 4 Dwight Sisu lopetteli viime kerralla asiallisesti 2. ulkoa ja kiri Eskilstunan 75-sarjassa hyvin 4. sisältä. Mahdollinen, sillä juoksupaikka voi löytyä kärjestä tai sen läheisyydestä.



Haastajat ja yllättäjät: 14 Electrical Storm on osoittanut vahvaa virettä. Mantorpissa se kiri 4. ulkoa vahvasti 11,1-vauhtia toiseksi ja ratkaisi viimeksi voiton varmasti lopussa noustuaan takasuoralla harvassa porukassa sisältä vapaille. 8 Wutan oli viimeksi kovasti toisohjainen ja laukkasi jo ensimmäisellä takasuoralla. Hagmyrenissä se eteni johtavan rinnalta viimeisellä takasuoralla keulaan, mutta hiipui lopussa. Lähtöpaikka on haasteellinen, mutta juoksun jollain lailla juontuessa kärkipäähän on eväitä. 9 Garmin B.J. omaa ihan hyvän kapasiteetin, eikä pitkähkön starttivälinkään tarvitse olla sille ongelma, jos vain kaikki on muuten kunnossa. Rommen kakkonen tuli sisäratajuoksulla. 6 Balto d'Huon ei parantanut viimeksi kaukaa 6. ulkoa 13,8-vauhtisella päätöskierroksella, mutta nopea ranskalainen pääsee nyt parempiin asemiin. 15 Calvados In kipusi viimeksi samalta lähtöpaikalta 12,9-vauhtisen päätösringin ansiosta toiseksi. 1 Testa di Cavolo ei kyennyt viimeksi taustalla ohituksiin, mutta pystyy parempaankin. Lähtöpaikka on tietysti sille kysymysmerkki, sillä kokemusta eturivin paikoista auton takaa ei ole. Venäläisvieraiden suoritukset eivät ole useimmiten tuottaneet jälkipolville kertomista menestyksen muodossa. Nyt siihen yrittää muutosta 12 Seven Deadly Sins. Paikka on kuitenkin hankala ja Ruotsin systeemeihin tottumattomalle kuskille tulee helposti liikaa kiertämistä.



Juoksunkulku: Balto d'Huon voi ottaa keulapaikan ulompaakin aluksi. Jorma Kontio voi pyrkiä Dwight Sisulla heti aktiivisesti eteenpäin kyselemään vetotöitä.



Pelijakauma: Je t'Aime Explosivin (33%) suosikkiasema tuntuu hieman turhan isolta. Khalid (3%) on huippumerkki prosenttien valossa.



Ranking: A) 11, 7, 10, 4 B) 14, 8, 9, 6, 15, 1 C) 12, 3, 5, 2, 13 D) -