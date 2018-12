Ravivihjeet

Ravivihje: Kaviovakio Vermo 12.12.2018

1. 1 Vappujätkä–X Viapor–2 Natusaani

2. 1 Arctic Elsa–X Spill The Beans–2 Dauntless Girl

3. 1 Arctic Island–X BWT Divine–2 Bean Dead Cert

4. 1 Oiva-Sointu–X Valppaus–2 Kielas

5. 1 Golden Eleven–X Merit–2 Ebu B.Boko

6. 1 Questionmark Me–X Mass Attack–2 Guido di Quattro

7. 1 Bret Boko–X Attack Diablo–2 Seabiscuit

8. 1 La Can Star Chip–X Angel Raziel–2 Elegant Prayer

Pelisuositus

Ikävä pelilähtö, jonka aloittelevat suomenhevoset ovat kaikki enemmän tai vähemmän epävarmoja tapauksia. Pelataan kohde suosiolla tukkoon, kun näkemystä ei ole.Arctic Elsa oli mahtava Kasvattajakruunussa ja on huonolta lähtöpaikaltakin selvä suosikki. Sitä kunnioitettaneen Uudenmaan upeimman karsintalähdössä, josta neljä parasta pääsee finaaliin.Arctic Island on jaksava tapaus, joka pystyy jyräämään kärkeen vaikka johtavan rinnalta. Lapulle myös sisäradan Bean Dead Cert, joka on mainettaan parempi avaaja.Valppaus oli hyvä jo viimeksi ja sen pitäisi olla nyt startti alla vielä terävämpi. Nopea avaaja saa hyvän juoksun ja on ravivarmana menijänä mainio ajatus vakion varmaksi.Kivikova ja hurjakuntoinen kolmikko, jonka välillä marginaalit ovat hyvin pieniä. Kaikki mukaan vakiolapulle.Questionmark Me ja Mass Attack starttaavat näyttäviä kirivoittoja alla. Guido di Quattro on hyvä ja rehti menijä, joka jäänee aliarvostetuksi peleissä huippupaikalta kakkosradalta.Kolmikko setvii välejään jo kiihdytyksessä. Bret Boko on todennäköisin keulahevonen, mutta kiihdytys voi maksaa.T65-varmaamme La Can Star Chipiin luotetaan myös vakiossa. Kyseessä on hyvä kirihevonen, joka nousee lopussa varmuudella taistoon, jos kunto on ennallaan. Pekka Korpi ohjastaa tällä kertaa.1: 1X22: 13: 124: X5: 1X26: 1X27: 1X28: 1162 riviä x panos 0,10 euroa = pelin hinta 16,20 euroa.Kaviovakio ratkeaa Vermon keskiviikkoravien lähdöissä 2–9. Peliaika päättyy klo 18.28.