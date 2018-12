Ravivihje: Toto65 Vermo 12.12.2018 – 41 626 euroa ekstraa jaossa

Suosikki: 3 Guido di Quattron voitto roikkuu ilmassa ja voi vallan hyvin tulla tässä, sillä hevonen on kunnossa ja vastus näyttää sopivalta nappisarjassa. Toissa kerralla Vermossa Guido di Quattro seurasi parhaiten keulavoittaja Ebu B. Bokoa. Viime viikolla pitkällä matkalla Antti Teivainen valitsi väärän selän kirivaiheessa ja valjakko menetti asemiaan, ehtien hyvällä lopetuksella vain neljänneksi. Taktiikkajuoksussa tasavauhtinen Guido di Quattro ei viihtyisi, mutta lähtöpaikka helpottaa tehtävää. Suosikkiasema on kuitenkin hyvin niukka pienten marginaalien kilvassa.

Haastajat: 5 Fast Time on keulapsyykillä kakkosrankkaus. Ruuna avaa kovaa ja jos se saa rauhoittaa vauhtia matkalla, menestystä on luvassa. Toissa kerralla Teivossa muutamaa tämän lähdön hevosta vastaa Erkki-Pekka Mäkisen suojatti kiihdytti kärkeen, mutta luopui paikasta takasuoralla ja jäi pussiin. Viimeksi ruuna kulki 5. ulkoa viimeiset 700 metriä 13,5-vauhdilla ja oli ihan hyvä, joten kunto on jonkin verran tulosriviä parempi. 7 Questionmark Me on kiittänyt viime juoksuissa hyvistä vetoavuista. Viimeksi se hyötyi ylivauhdista ja kurotti lopussa maalikameravoittoon ennen Popea. Aina reissu ei kuitenkaan mene yhtä nappiin haastavista lähtöasemista. 2 Mass Attack spurttasi viimeksi 4. sisältä viimeiset 400 metriä hienosti 10-vauhtia ja löi johtaneen Guido di Quattron pätkällä. Lähtöpaikka mahdollistaa saman taas. Alla on poisjäänti marraskuun lopulta, mutta tallitietojen mukaan kyse oli pikkujutusta joka ei haittaa enää.

Yllättäjät: Pelaamaton 6 Dream of Celebrity on kovasti riviään paremmassa kunnossa ja olisi ollut vielä ylempänä rankingissa, jos keulajuoksuun olisi ollut saumoja. Fast Timen ohi ei kuitenkaan ole asiaa suosiolla. Lappeessa tauolta ruuna matkasi 5. ulkona ja kulki kirikierroksen selissä kolmannella radalla 13,4-vauhtia. Viime viikolla Teivossa kiihdytys venyi pahoin pitkäksi ja painetta tuli vielä 11,5-vauhtisen avauskilometrin jälkeenkin, joten lopun kangistuminen oli täysin ymmärrettävää. 4 Spade Ace Frido oli toissa kerralla mahdottomista asemista 7. ulkoa hyvä viides, samoin viimeksi johtavan rinnalta. 9 Ranch Pop Up ei saanut viimeksi Killerillä kunnolla pykälää silmään, mahdollisesti heikon radan vuoksi. Edelliskerralla tätä vastaavassa T65-lähdössä se oli hyvä kakkonen keulasta. 11 Xavier K.A. on hienossa kunnossa ja nousee korkealle, jos kirihevoset saavat mahdollisuuden.

Juoksunkulku: Fast Time ja Dream of Celebrity avaavat parhaiten. Fast Time puolustaa paikkaansa.

Pelijakauma: Guido di Quattro (12%), Fast Time (11%) ja Dream of Celebrity (2%) ovat tasaisen kohteen parhaat merkit. Questionmark Me (35%) ja Mass Attack (26%) ovat ylipelattuja.