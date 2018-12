Ravivihje: Toto5 Teivo 11.12.2018

Suosikki: 6 Pyöriän Vilistys oli mainio Forssassa, vaikka starttiväli oli pitkä. Ruuna juoksi 3. ulkona ja oli päätöskierroksella omaa luokkaansa. Pyöriän Vilistys pystyy paljoon kaikenlaisilla juoksuilla kunhan pysyy ravilla. Laukkariski on aina olemassa.

Haastajat: 5 Kikan Velperi oli Seinäjoella tasainen 3./2. ulkoa, kun joutui juoksemaan kengät jalassa. Jyväskylässä ori pääsi keulaan ja piti 29-lopetuksessa varmasti ykköseksi. Kikan Velperin taulu on komea, kun ori meni kengittä upeasti. Se saattaa siksi kerätä liikaa peliä osakseen. 3 Manionni jäi toissa kerralla 2. ulkoa johtavan rinnalle etusuoralla ja puristi varmasti ykköseksi. Viimeksi ruuna jäi 3. sisälle pussiin ja laukkasi maalisuoralla voimissaan. Toissa kerralla Kikan Velperi jäi selityksittä taakse vaikka sai yrittää ohitusta selästä. Kikan Velperi on kuitenkin ravivarmempi kuin Manionni ja sijoittuu siksi rankingissa edelle. 2 Kapor voitti Porissa keulasta, ja on tämän jälkeen ollut pari kertaa asiallinen selästä. Tällä kertaa ruuna saattaa hyvänä avaajana päästä keulapaikalle, mistä esitykset ovat olleet hyviä.

Yllättäjät: 8 Ponutella voitti Tammaderbyn karsinnan lähtölaukasta huolimatta ja oli finaalissa johtopaikalta hyvä kakkonen. Tamma avaa auton takaa mukavasti. 7 Lintikka ei ole paussin jälkeen ollut parhaimmillaan. Vermossa tamma taipui keulasta. 9 Corinna kierteli toissa kerralla hyvin kolmanneksi. Viimeksi tamma lähti ulkoradoille jo ensimmäisellä takasuoralla ja laukkasi päätöskierroksen alussa. Tamma on hyvä kilpailija, mutta sarjat ovat koventuneet. Eurot eivät ole yhtä löysässä kuin tähän asti. 4 Ruskatar on tauluaan parempi menijä, mutta tauolta tamma on arvoitus.

Pelijakauma: Kikan Velperi (31%) ei ole suosikkina maistuva tapaus. Haastajista ja yllättäjistä löytyy hyviä merkkejä, kuten Kapor (9%).

Juoksunkulku: Kapor pitää johtopaikan ja saa rinnalleen Lintikan sekä Ponutellan. Näistä Lintikka tähtää sisälle kun taas Ponutella saattaa hyvinkin vetää toisen radan jonoa.