Ravivihje: Toto65 Magic Monday 10.12.2018

Suosikki: 10 Pam Hallover ei riittänyt viimeksi kovassa Nousijadivisioonafinaalissa, kun alkukin meni turhan räväkäksi. Ruuna kohtaa nyt taas vuorostaan varsin sopivan vastuksen ja on selvä ykköshevonen, vaikka mailille onkin sattunut ikävästi takarivin haitta.

Haastajat: 3 Take Me With Youn kausi on ollut katkonainen sairastelujen vuoksi ja vuoden avausvoittokin on vielä ottamatta. Viimeksi pystyvä 5-vuotias palasi taas vaihteeksi tauolta, eikä loistanut taustalta. Potentiaalia on paljon parempaan ja paikkakin olisi hyvä.

2 Amorce Savagen kyvyt riittäisivät haastamaan suosikkia, mutta laukka tulee nykyään oikeastaan joka kerta. Hyppystartteja on rivissä nyt jo kahdeksan peräkkäin. Edellisessä ehjässä startissa tuli voitto, mutta se tapahtuma oli heinäkuussa.

Yllättäjät: 6 Dahlia Sisu ei ihan riittänyt etelässä ja aloittaa nyt uusilla leveysasteilla. 7 Grouse Man on kehittyvä yksilö, mutta aika rankassa ylisarjassa. 4 Midnight Mover, 8 Combat On Line ja 9 Lexus Bac ovat tauoiltansa pieniä arvoituksia. 5 Boss Gutset meni kesällä hyvin, mutta syksyllä meno on ollut kovin vaisua.

Pelijakauma: Pam Halloverille on vaikea löytää kunnon haastajia ja se on takarivistäkin iso suosikki.

Juoksunkulku: Lucky Toy Boy, Midnight Mover ja Boss Gutset avaavat ainakin hyvin. Avauspuolikkaasta saattaa tulla reipas ja lopullista keulaa ei ole ihan helppo veikata. Pam Halloverilla voi ajaa monella tavalla, mutta jos alussa kaahataan, niin Joensuun pitkällä suoralla ehtii lopussakin.