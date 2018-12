Ravivihje: Toto5 Kouvola 9.12.2018

Suosikki: Kelpo kuntoa laatulähdöissä jo pitkään esittänyt 6 Hazelhen Hermes onnistui vihdoin viimeksi Jokimaalla ja nousee selväksi suosikiksi. Ruuna sai maukkaan reissun 3. ulkona ja spurttasi viimeiset 400 metriä voitokkaasti 11,3-vauhdilla. Hevonen oli hyvä jo edelliskerralla Solvallassa, missä matkasi kaukana takapareissa. Tapio Perttunen nosti kiriin kolmannelle radalle viimeisen takasuoran alussa, mutta pudotti loppukurvissa takaisin sisäkaistoille, kun selät eivät vetäneet. Hevonen kiitti kirimällä hyvin neljänneksi. Tässä sakissa Hazelhen Hermes pystynee pärjäämään vaikka johtavan rinnalta.

Haastajat ja yllättäjät: 4 Mentha avaa hyvin ja on psyykkimme piikkipaikalle, mistä menestystä olisi pienessä lähdössä todennäköisesti luvassa. Viimeksi tamma seurasi johtavan takaa 12,5-lopetuksessa viidenneksi tätä kovemmassa Nitro Diablon voittamassa kilvassa. Sen takana kutakuinkin samaa vauhtia maaliin tuli nousuvirettä väläytellyt 1 Bouncing Hill. 8 Sundsvik Chamsin on ollut vanhemmiten paras selkäjuoksulla. Pienessä lähdössä reissu tuskin menee liian vaikeaksi. Viimeksi Vermossa sairaustauolta ori matkasi 3. sisällä ja oli pitkään pussissa lopussa, joten sijoitus ei kerro koko totuutta suorituksesta. 3 To Be Or Not To Ben kapasiteetti riittäisi, eikä toissa keskiviikon Suomen-debyytti ollut hassumpi, vaikka sijoitus jäi kymmenenneksi. Roi Iltanen ajoi hännillä sisärataa pitkin ja hevonen tuli juosten maaliin sisärataa pitkin. Lähtö oli monin verroin tätä tasokkaampi Ebu B.Bokon voittama Voimaliiga. 1 Finest Chocolate yrittää uutta tulemista vakavan loukkaantumisen jälkeen. Tallitietojen perusteella huippukuntoon on vielä paljon matkaa.

Juoksunkulku: Mentha torjuu Flying Duckin ja avaa keulaan, mistä sillä myös ajettaneen.

Pelijakauma: Hazelhen Hermeksen (79%) kuuluukin olla suuri suosikki sopivassa tehtävässä. Haastajista Mentha (11%) voisi olla hieman pelatumpi.