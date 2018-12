Ravivihjeet

Ravivihje: Pitkäveto Oulu 8.12.2018

Pelisuositus

Oulun Toto76-ravien ensimmäinen pelin arvoinen pitkävetokohde löytyy kahdeksannesta lähdöstä. Kiss Sånna saa kertoimen 4,40, mikä ylittää kerroinrajamme 3,70 melko selvästi.Kiss Sånna on parantanut startti startilta otteitaan niin paljon, että se on ulkoradan lähtöpaikaltaankin pelin arvoinen. Se oli jo Kuopion lupaavan juoksun jälkeen hyvä yllättäjäehdokas Vermon T65-lähtöön, missä kiri takamatkalta mainiosti kakkoseksi. Tamman taustavoimat innostuivat sen jälkeen lähtemään Solvallaan, missä hevonen oli myös oikein sisukas kakkonen 2. radalta ilman vetoapua. Arpa heitti ulkoradalle tänään, mutta keskipitkä matka tasoittaa lähtöpaikan merkitystä.Muita ylikertoimia kohteista ei sitten löydykään. T76-pelissä on jaossa lisärahaa, joten se on mielekkäin ravipelikohde lauantaina.Kohde 9208: Kiss Sånna 4,40 ***Veikkaus sulkee Oulun ravien pitkävetokohteet kello 14.30. Pelikohteiden tähtiluokitukset ovat vihjeessä asteikolla 1–5, joista viisi tähteä on paras.