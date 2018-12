Ravivihje: Toto75 Bergsåker 8.12.2018 – jättipottikierros

Suosikit: 9 Minnestads El Paso ei ollut toissa kerralla Solvallassa aivan parhaimmillaan pieneltä huililta, vaikka tulikin takajoukoista päätöslenkin 11,5-vauhtia. Viimeksi 5-vuotias niputti Bollnäsissä helpomman porukan vaivattomasti. Se latoi 4. ulkoa viimeisellä takasuoralla kärkeen ja hallitsi perille. Viimeinen rinki oli 13,7-vauhtinen ja ori näytti hyvävireiseltä. 75-tasollakin se on ehtinyt näyttää luokkansa useamman kerran tänä vuonna, ja kun lähtöpaikka on asiallinen toisella radalla, voi Rebecca Dahlénin suojatti olla lopussa paras. Kakkossuosikkina kokeillaan varmaksi. 10 Volocity de Vie on pelattu suosikiksi, joka ei yllätä viime suorituksen perusteella. Jorma Kontion ajokki lopetteli keulasta hyvällä ravilla 09-vauhtia Eskilstunassa ja samanlaisena se on tietysti vakava voitontavoittelija tässäkin. Usein raviongelmista kärsineelle jenkille ei vain ole oikein peräkkäisiä onnistumisia tullut ja kierteleminen voi tietää vaikeuksia.



Haastajat ja yllättäjät: 2 Donners Am on osoittanut huippukuntoa niin kärryt perässä kuin ilmankin. Viimeksi se kulki parijonosta viimeisen kierroksen 12,9-vauhtia. Jos Per Linderoth pääsee keulaan ja rauhoittamaan vauhtia, voi voittokin olla mahdollinen. Suosikkeihin verrattuna ruuna on kuitenkin luokkaa kehnompi. 4 Sir Henry P.Hill pystyy parhaimmillaan paljoon, kuten toissa kerralla, kun ori jyräsi johtavan rinnalta selvään voittoon. Viimeksi kirivaihe meni pieleen huonossa selässä, muttei Jörgen Westholmin valmennettava itsekään riehumalla loppua tullut. Ravilla ei ulkona. 3 Dennis de Castella tuli Örebrossa 6. ulkoa päätöskierroksen 11,0-vauhtia. Jos lähtöön laittaa enemmän merkkejä, vähän pelattuna Torbjörn Janssonin ajokki kannattaa huomioida. 11 Importedfrmdetroit kiersi viimeksi 6. ulkoa voittajaksi 12,3-vauhtisella päätösringillä ja sen jälkeen ruunalla on odoteltu vain tätä kisaa, kun voittosumma sopii lähes prikulleen. Täältä vaaditaan tietysti vähän muiden apuakin, kuten myös 12 Output Pressurella, joka seuraili viimeksi mukavasti 3. sisältä kovassa 4-vuotiskisassa. 8 Doctor Doxey Zenzin suoritukset eivät ole viime starteissa olleet parasta laatua. Lähtöpaikkakin on amatöörikuskille haasteellinen. Sopivan juoksun todennäköisesti saava 1 Zorro Swing ja 75-finaalissa viimeksi pussiin jäänyt 5 Mellby Ess voivat myös yltää totokahinoihin.



Juoksunkulku: Zorro Swing ottanee ensimmäiset keulat, mutta luovuttanee Donners Amille.



Pelijakauma: Minnestads El Paso (17%) ja Volocity de Vie (27%) tuntuvat varsin tasaväkiseltä kaksikolta, joten ensin mainittu on pelillisesti selvästi edullisempi. Yllättäjistä Dennis de Castella (3%) on jäänyt hieman liian vähälle huomiolle. Doctor Doxey Zenz (12%) on ylipelattu.



Ranking: A) 9, 10 B) 2, 4, 3, 11, 12, 8, 1, 5 C) 7 D) 6