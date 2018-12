Ravivihje: Toto76 Oulu 8.12.2018 – potissa liki 100000 euroa ekstraa

Suosikki: 6 Cool On Photos kohosi syksyllä huimaan kuntoon ja on Äimän Cupin finaalin suosikki. Hevonen on esittänyt oivaa kirikykyä ja fysiikkaa. Esimerkiksi kolme kilpailua sitten se jyräsi todella sitkeällä pitkällä kirillään kakkoseksi nappireissun saaneen Diablo Sisun jälkeen. Karsintalähdössä hevonen kirmasi helpon reissun jälkeen kevyesti selvään voittoon sisäratareissun jälkeen. Viime lauantaina ruuna teki aivan hänniltä voitavansa kovatasoisessa T76-finaalissa, eikä tuohon heikompaan sijoitukseen kannata jäädä tuijottamaan.

Haastajat: 5 Bunker Shot on ehkä joukon kovaluokkaisin menijä, mutta putoaa haastajaksi kahdesta syystä. Sillä on väkevien viime kilpailujen jälkeen poisjääntejä ja taukoa. Toinen negatiivinen seikka vahvan tamman kohdalla on paalukarsinassa viitosradan lähtöpaikka, mikä aiheuttaa aikaisemmin herkästi hyppineelle hevoselle selkeän laukkariskin tavallista jyrkempien kurvien lisäksi.

Huippupaikalta lähtevä 1 Mountain Hooligan on parantanut mukavasti otteitaan starttien myötä. Se kiri karsintalähdössä hänniltä ulkoratojen kautta hyvin kolmanneksi, mutta hävisi selvästi keulassa juosseelle Bunker Shotille. Viimeksi ruuna vastaili sopivassa Bodenin lähdössä voittoon piikkipaikalta.

Laukattomissa juoksuissaan hyvin menestynyt 3 Artie B.Zet meni toissa startissaan epävarmaksi loppusuoralla eikä kyennyt ottelemaan aivan kärkisijoista. Se oli parempi taas Oulun karsintalähdössä, jossa kiersi 1. takasuoralla takarivistä keulaan ja kesti niukin naukin kakkoseksi. Ruuna kohtaa karsinnan tavoin selvästi itseään enemmän ansainneita hevosia.

2 Armani Press luovutti karsintalähdössä johtopaikan Artie B.Zetille ja tuli maaliin neljäntenä tämän kupeella, vaikka putosi välillä jo kauemmaksi. Sen pitää pystyä puristamaan vielä enemmän, jotta ottelisi finaalin totosijoista.

Ennen viime kilpailuaan tallia vaihtaneella 9 Arctic Ilellä on hyvä luokka tällaiseen lähtöön, mutta se on tehnyt pitkään vain tasapaksuja juoksuja. Samat sanat pätevät vauhdikkaaseen 12 Dreaming Bluesiin. Kummankin on viime esitysten perusteella hankala kiertää takamatkalta kärkeen asti.

Pelijakauma: Ei suurempia vääristymiä.

Juoksunkulku: Radoilta 1, 2, 4 ja 7 avataan hyvin. Cool On Photos pääsee kuitenkin vetotöihin.