Ravivihje: Toto5 Pori 7.12.2018

Suosikki: 7 Grace Match on Porin Toto5-pelin pelatuin hevonen ja sille onkin vaikea löytää järkevia haastajia. 5-vuotias on aloittanut Aripekka Pakkasen valmennustallista hyvillä esityksillä, päässee tässä johtoon ja hankala sitä on ohittaa, mikäli se pitää viime kerran tasonsa. Teivossa tammalla kierrettiin matkalla johtavan rinnalle, josta se löi tätä kovemmat vastustajat varmasti.

Yllättäjät: 4 Leader Aria on välistarttinsa perusteella löytämässä taas virettään. Ruuna joutui kiertelemään hieman matkallakin ja piti ihan kelvollisesti vauhtinsa. 3 Corinne Corinne hyötyy paikastaan ja on sen turvin totokamppailussa. 9 Empere's Bud on tauolta kysymysmerkki, mutta pystyvä tähän sakkiin. 11 American Dream ja 12 Brain Freeze ovat tukalissa asemissa, kun matkalla mennään luultavasti hiljaa.

Pelijakauma: Ei ihmeitä. Leader Aria voisi olla hieman enemmän pelattu, mutta peliosuus varmaan nouseekin sen pari pinnaa iltaan mennessä.

Juoksunkulku: Grace Match etenee alkumatkalla keulaan ja saa vetää mieleistään vauhtia.