Ravivihje: Toto5 Forssa 6.12.2018

Suosikki: 2 Rainbow Highlight on nopea startista ja selkeä varmaehdokas, kun Ghiotti jäi pois. Jos se saa pidettyä keulat, kuten uskomme, menestystä on luvassa suurella todennäköisyydellä.

Viimeksi Killerillä Rainbow Highlight oli mahtava. Se piti sisäradalta keulat ja sai turhaa prässiä ensimmäisellä kilometrillä niin, että avaustonni huimailtiin 12,5-tempossa. Ruuna kesti tahdin hienosti ja otti vielä pronssia. Prässääjänsä se ohitti ja jätti kauas taakse jo loppukurviin mentäessä.

Haastaja: 1 Get Going Ginny päräytti viimeksi kärkeen johtavan takaa. Tarjolla on taas yhtä herkullinen juoksu sisäradalla kärkiryhmässä. Rainbow Hilightin lyöminen olisi todennäköisintä juuri lyhyellä pätkällä suosikin selästä.

Yllättäjät: Ei löydy lapulle asti mahtuvia. 7 King of Memory kulki viimeksi 6. ulkoa viimeiset 700 metriä 15-vauhdilla kolmatta neljättä rataa pitkin ja hävisi vain Notablelle. Jos kenttä kääntyy lopussa, takarivin kovakuntoisimmilta vaikuttavat 10 High Flying ja 11 Here Comes Marty.

Juoksunkulku: Rainbow Highlight avaa keulaan. Kitty Beat on myös tosi nopea ja saattaa venyttää kiihdytystä, jos sisäradalle ei näytä tulevan tilaa.

Pelijakauma: Rainbow Hilight (46%) on selkeä varmakandidaatti ja alustavasti jopa huippumerkki, mutta kannatus nousee illaksi roimasti. Get Going Ginnyn (32%) tilanne alustavassa T5-pelijakaumassa on päinvastainen.