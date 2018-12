Ravivihjeet

Ravivihje: Pitkäveto Vermo 5.12.2018

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pitkäveto tarjoaa muutaman lähinnä marginaalisen ylikertoimen, joihin voi panostaa, mikäli haluaa ravien seuraamiseen lisäjännitystä perinteisten totopelien ohella.Ensimmäinen ostoskoriin pääsevä on suomenhevoslähdön-vaihtoehto kertoimella 2,7. Sen rajakerroin on 2,43.Toinen pelisuositukseen nippa nappa yltävä on päätöskohteen sama Muu voittaja -kategoria. Sen kertoimessa 4,2 on pari kymmenystä ilmaa.Yksittäisistä hevosista lievä ylikerroin on pitkällä matkalla kilpailevalla Guido di Quattrolla. Koska siitä saatava 3,8 on kuitenkin vain hyvin marginaalinen tarjous 27 prosentin arviollamme, se jää pelisuosituksen ulkopuolelle.Muu voittaja 2,7**Muu voittaja 4,2*Veikkaus sulkee Vermon pitkävedon ennen ravien alkua klo 18.00. Pelikohteiden tähtiluokitukset ovat vihjeessä asteikolla 1–5, joista viisi tähteä on paras.