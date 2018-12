Ravivihje: Toto86 Solvalla ja Åby 5.12.2018

Suosikki: Vaatimattoman tasoisessa lähdössä 9 Belong Life on selkeä ykkösmerkki. Viime startissa Hanna Lähdekorven suojatti ratkaisi 3. ulkoa voiton 13,3-vauhtisella päätöskierroksella helposti. Sen jälkeen ruunaa on hoidettu, mutta se pystynee kuitenkin hyvään suoritukseen ja on menestynyt aiemmin pitkilläkin starttiväleillä. Jos kärkipään hevoset eivät pääse vetämään liian hiljaa, on parijonossa viihtyvällä valjakolla mahdollisuus kiriä lopussa ykköseksi. Samasta syystä ei kuitenkaan varmaksi asti.



Haastajat ja yllättäjät: Paalulta poimitaan pari hevosta lapulle. 2 No Comment ei saanut viimeksi lopussa mahdollisuutta juostuaan parijonossa. Myös Halmstadin startissa ruuna jäi pussiin sisälle. Solvallan voitto tuli varmasti johtavan takaa, mutta tässä Anders Christianssonin on syytä yrittää pitää taaempaa starttaavat loitolla omin avuin. Se ei ole mahdotonta. 8 Vischio Bianco sai viime kerralla 5. ulkoa tilaa lopussa ja oli kohtalainen. Heinäkuussa ruuna voitti 2. ulkoa vaivattomasti 11,5-lopetuksella, joten edellytyksiä pärjäämiseen on. Kun kuskikin vahvistuu, nostetaan se kolmantena hevosena mukaan lapulle. 13 Kickstart My Heart esitti lokakuussa vahvaa syyskuntoa voitettuaan ensin johtavan rinnalta ja Åbyssä ylivoimaisesti 4. ulkoa. Viimeksi veteraani kuitenkin lannistui toiselta ilman vetoapua maalisuoralla, joten päivän vire on nyt arvoitus. Sarjakaan ei ole rahallisesti kovin istuva, vastustajista toki suurin osa on kukistettavissa. Paljon pelattuna se jää kuitenkin systeemien ulkopuolelle. 10 Yippie Chic joutui tekemään viimeksi töitä alkumatkalla ennen kuin pääsi johtoon ja lopussa yksi tuli edelle. Kohtalaisesti 3. ulkoa viimeksi suoriutunut 4 Aha omaa pieniä mahdollisuuksia kärkipäähän, samoin lokakuun startissa alkulaukkansa asiallisesti paikannut 3 Insert Ecus.



Juoksunkulku: No Comment pyrkii kakkosradalta heti keulaan. Belong Life iskee päätöskierroksella.



Pelijakauma: Belong Life (32%) on ansaitusti suosikki. Kickstart My Heart (21%) tuntuu näistä asemista liikaa pelatulta.



Ranking: A) 9 B) 2, 8, 13, 10, 4, 3 C) 6, 11, 5, 7, 12, 1 D) -