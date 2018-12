Ravivihjeet

Ravivihje: Kaviovakio Vermo 5.12.2018

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pelisuositus

Tallikaverukset Valentin Laday ja Farzad Boko pääsevät huseeraamaan niin, että niistä ainakin toinen on ennen Fakir Victorya maalissa.Kuukausien tauko ja pitkä takamatka ovat Hilin Ihmeelle iso rasite, minkä takia kaksi muuta hevosta riittää pelisuositukseen.Kärjessä peräkanaa painelevat Sultan Journey ja paljon viime sijoituksiaan parempi Get Going Goldie ovat pelivalinnat.Kolmen lahjakkaan aloittelijan matsissa vaihtoehdot ovat joko Aging Wellin pelaaminen varmaksi tai läpilyönti. Kokemattomien hevosten ollessa kyseessä jälkimmäinen lienee parempi pelistrategia.Kovia kokenut Viktor Kärppä on pitkältä tauolta ohipeli-ideamme T65-pelissä, ja samalla kaavalla mennään myös kaviovakiossa. Myöskään oriin valmentaja ei usko voittoon.Merkit X ja 2 olisivat riittäneet IS Raveille normaalisti, mutta koska kohde arvotaan Notablen poisjäännin jälkeen, kaikki vaihtoehdot on otettava pelisuositukseen.Lexus Dreamilla on tältä kaudelta ylivertaiset näytöt ikätovereihinsa verrattuna, eikä keskiviikon pankista ole kahta puhetta.Lähdössä on kaksinkamppailun tuoksu Stardust Fibberin ja Northern Trickin välillä, mutta kustannussyistä päädymme vihjaamaan ensin mainitun varmaksi.1: 1X2: 1X3: 124: 1X25: 126: 1X27: 18: 1144 riviä x panos 0,10 euroa = pelin hinta 14,40 euroaKaviovakio ratkeaa Vermon keskiviikkoravien lähdöissä 2–9. Peliaika päättyy klo 18.28.