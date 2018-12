Ravivihje: Toto65 Vermo 5.12.2018

Suosikki: Rajuun iskuun välikauden jälkeen syksyllä kohonnut 2 Hexan Voksu voitti suurena suosikkina helposti keulasta viikko sitten. Ruunalla on siihen nytkin hyvä mahdollisuus, ellei se ryntää lähtölaukalle volttilähdössä kakkosradalta. Kun Hexan Voksu kilpaili kesän lopulla kolmesti tasoitusajossa, se laukkasi kahdella kerralla, muttei starttivaiheessa. Koska suosikin ulkopuolella on pari riuskaa avaajaa, sen laukkariskiä ei voi kokonaan unohtaa.

Haastajat: Kun Hexan Voksu voitti alkusyksyllä Kouvolassa, 1 Jyllätys kiri lujaa sen tuntumaan. Voimapesä on tehnyt tuon jälkeenkin jatkuvasti hienoja juoksuja, joiden perusteella se pystyy ilman muuta voittoon. Ruuna ajautui toissa kerralla keulasta voittaneen 4 Vinksan taakse pussiin ja paikkasi viimeksi pahan alkulaukkansa todella vauhdikkaalla kirillä.

Vinksa oli kolme starttia sitten mahdottoman hyvä, kun jaksoi johtaa rajusti ylivauhtista juoksua loppuun asti. Seuraavaksi ruuna nousi 900 metriä ennen maalia 3. sisältä kuolemanpaikalle ja löi maalisuoralla johtaneen Larvan Hurmoksen, mutta tuli viime metreillä Caijuksen ohittamaksi. Uuttera kilpailija ei ollut yhtä hyvä enää viime lauantaina Seinäjoella, missä sen veto lopahti pahasti maalisuoralla, vaikka se sai kirilenkillä oivaa vetoapua Larvan Hurmokselta. Pyrkivällä Vinksalla on Hexan Voksun tavoin laukkariski volttilähdössä arveluttavalta nelosradalta.

5 Viktor Kärppä on paalukarsinan lahjakkain hevonen, mutta useiden kuukausien sairaustauolta palaavaan oriiseen pitää suhtautua varauksella. Harvoin tulee vihjatessa vastaan hevosta, joka täyttää ohipelin kriteerit, vaikka sen tulosrivissä on pelkkiä voittoja. Myös valmentaja Esa Holopainen yllättyisi kuolemanporteilta toipuneen hevosensa ykkössijasta, sillä se on aikaisemmin vaatinut tauon jälkeen startteja ennen kuin on herkistynyt voittokuntoon (kts. tallikommentit).

Kyvykäs 6 Kukan Tutu on ollut pitkään pettymys. Se seurasi viimeksi keulavoittajan peesistä ajettuna kolmanneksi tätä helpommassa Kouvolan lähdössä.

8 Kupori oli pari viikkoa sitten pitkän tauon jälkeen vielä tasapaksu sisäratajuoksulla, mutta se varmasti parantaa tähän starttiin jonkin verran. Oriin voitto kuitenkin yllättäisi takamatkalta sattumattomassa sarjassa.

Sotaratsut 11 Topper ja 12 Vieskerin Valo ovat viime perjantain Lahden huippulähdön loppuvetojensa perusteella asiallisessa iskussa, sillä kumpikin hävisi vain niukasti Costellolle ja Hullumiehelle. 40 metriä on kuitenkin niille auttamatta liian pitkä takamatka.

Yllättäjä: 3 Joriinin juoksut eivät ole menneet parhain päin ja se voi pian yllättää, kun tuurit kääntyvät. Ori teki toissa kerralla sijoitustaan paremman pitkän kirin ilman vetoapua ja sinnitteli viime T65-kierroksella hyvin Hexan Voksun kupeelta kuolemanpaikalta.

Pelijakauma: Viktor Kärppä on selkeästi ylipelattu ja Joriini ja Kupori ovat aliarvostettuja.

Juoksunkulku: Hexan Voksu, Vinksa ja Kukan Tutu pystyvät avaamaan lujaa, mutta niillä kaikilla on myös laukkariski. Hexan Voksu on todennäköisin keulahevonen.