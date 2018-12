Ravivihje: Toto5 Teivo 4.12.2018

Suosikki: 12 Pope on ollut syksyllä huiman hyvä ja nousee piippuhyllyn lähtöpaikaltakin rankingin kärkeen. Paremmista lähtöasemista ruuna olisi ollut varma-ainesta, mutta takarivin uloimmalta radalta se varmistetaan.

Loka-marraskuun kaksi ensimmäistä voittoaan Pope otti keulajuoksuilla ja hienolla tyylillä. Toissa kerralla Teivossa ruuna näytti klaaraavansa myös haastavat juoksuasemat. Se matkasi 6. ulkona, mistä kulki viimeiset 700 metriä 11,8-vauhdilla ja tykitti ykköseksi. Myös viimeksi sarjaa ylempänä Pope oli oikein hyvä. Tiukka revitys keulaan ja 13,5-vauhtinen ensimmäinen kilometri maksoivat lopussa sen verran, että kovakuntoinen Sunbeam työntyi loppusuoralla ohi.

Haastajat: 8 Questionmark Me aloitti lupaavasti tauolta syyskussa, mutta oli välillä vaisumpi. Viimeksi se palasi tasolleen ja tykitti lopun selvästi parasta vauhtia saatuaan maukkaan juoksun 4. sisällä. Ruuna nousi kiriin viimeisen puolikkaan alussa ja spurttasi viimeiset 400 metriä 12,4-vauhdilla kolmatta neljättä rataa pitkin. 4 Dream of Celebrity oli oikein asiallinen viimeksi Lappeessa tauolta. Se matkasi 5. ulkona ja kulki kirikierroksen selissä kolmannella radalla 13,4-vauhtia. Tässä ruunalla on saumat keulajuoksuun. 9 Al E.Gador Zet oli toissa kerralla nihkeä, mutta viimeksi lyhyellä starttivälillä selvästi terävämpi. Se kulki 5. ulkoa viimeiset 700 metriä 13,3-vauhdilla ja ehti neljänneksi. Erkki-Pekka Mäkinen jossittelee tallikommenteissa, että jos hän olisi ajanut kiihdytyksessä Questionmark Men paikalle sisäradalle, tulos olisi parantunut selvästi.

Yllättäjät: 6 Staro Jersey Side on löytänyt lisää suoritusvarmuutta. Toissa kerralla Seinäjoella tätä helpommassa tehtävässä se aloitti 3. sisällä, mistä nousi toiselle radalle puolimatkassa ja tavoitti karkumatkaa yrittäneen Badassin ihan lopussa. Viimeksi Killerillä Staro Jersey Side voitti ylivauhtisen haastajadivarin karsinnan 3.-4. ulkoa 600 metrin kirillä, mistä viimeiset 400 metriä se kulki neljättä rataa pitkin. 10 An-Valpuri oli viimeksi T76:ssa ihan ok hänniltä ja saa nyt rattailleen Olli Koivusen. Tuulennopea 5 Westcoast Huey oli viimeksi asiallinen johtavan takaa 11-lopetuksessa. 2 Vegas väläytti viimeksi nousuvirettä eikä hävinnyt Popelle 4. ulkoa kuin reilun hevosenmitan. 11 Spanish Rose on kunnossa ja kiri viimeksi pussista päästyään hyvin, mutta jää näistä lähtöasemista herkästi juoksunkulun armoille.

Juoksunkulku: Dream of Celebrity ja Westcoast Huey avaavat parhaiten. Ensin mainittu johtaa joukkoa.

Pelijakauma: Tasainen T5-kohde. Popen (34%) ei kuulu olla kovin selvä suosikki surkeista lähtöasemista. Dream of Celebrity (12%) on aliarvostettu T5-pelissä.