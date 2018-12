Ravivihje: Toto65 Magic Monday 3.12.2018

Suosikki: Neljäskin kohde on varsin mielenkiintoinen pelilähtö, jossa monella avainhevosella on omat epävarmuustekijänsä. Listan kärkeen nimetään 6 Pyöriän Vilistys, vaikka se on kaikkea muuta kuin luotettava menijä. Ruuna laukkasi kahdessa viimeisessään kiripuolikkaalla kärkisijan Toto65-tasolla, jäi sen jälkeen kerran pois ja huoltotauolle. Valmentajan mukaan vekkulilla hevosella koitettiin tauon aikana harjoitusraveissa toisenlaisia varusteita, joilla se toimi aiempaa paremmin. Kyvyt riittävät tässä taatusti, jos ravi maistuu.

Haastajat: 5 Vekraus on monen tärppi ja kuumunut jopa pelisuosikiksi saakka. Äärimmäisen rehti ruuna ansaitsikin pitkästä aikaa voiton, mutta saa tasavauhtisena hevosena aina rankan reissun. Vermossa Vekraus kiersi ensimmäiset 700 metriä kolmatta ja puski sitten johtavan rinnalta totoon.

10 Kapor on aloittanut uudesta tallista mukavasti ja ottanut kaksi totosijaa. Ruuna on yleisesti paras keulasta ja takarivi on haitta, mutta kyllä hevonen viimeksi sai ihan mukavan kirin aikaan takaakin.

3 Pelipiste ei ole ollut viimeisissä hokeilla ihan lennokkaimmillaan, muttei sarjoihinsa hurjaluokkaista hevosta uskalla vielä ihan unohtaakaan.

Yllättäjät: 2 Vempun Valtti avaa johtoon ja vetää varmasti joukkoa pitkään. Taistelutahto on kuitenkin ollut sillä tasolla, että voitto yllättäisi kovasti. Nopea 8 Mikori ja vahva 4 Mistersuomi kärkkyvät suosikkien epäonnea.

Pelijakauma: Pyöriän Vilistys on lähdön selvästi paras merkki ja uhkarohkeille jopa varma.

Juoksunkulku: Vempun Valtti ottaa helposti keulapaikan, mutta saa tuskin vahvojen hevosten purituksessa vetää kovinkaan maltilla.