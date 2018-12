Ravivihje: Toto5 Kouvola 2.12.2018

Suosikki: 1 Carmenina kirii tarkalla juoksulla hyvin. Tällä kertaa se saattaa juosta keulassa, mikäli kiihdytys onnistuu. Lahdessa tamma haastoi tiukasti voittajan ja kävi maalisuoralla edelläkin. Hyvännäköinen kontrasi kuitenkin ykköseksi.

Haastajat: 2 Tulipallo kiri Jyväskylässä Tammaderbyn finaalissa 3. ulkoa asiallisesti kuudenneksi. Seinäjoella tamma jäi 4. sisällä vetämättömään selkään ja kiri irti päästyään 27,7 -vauhdilla viimeiset 700 metriä. Tammalla on tuore näyttö hyvästä kunnosta ja kuuluu joka kuitille. 5 Sipisipi oli viime startissaan kipeä eikä pystynyt parhaimpaansa. Tamma palaa paussilta ja on arvoitus eikä sitä voi laittaa varmaksi. Peleihin se kuitenkin kuuluu. 9 Willen Vappu seuraili Kuopiossa 2. sisältä kakkoseksi ja viimeksi tamma kierteli mukavasti viidenneksi. Kunto on hyvällä mallilla. 15 Siporin Santun taulussa ei ole kuin yksi laukkamerkintä, mutta koko uran aikana se on ottanut paljon laukkoja. Kyseessä on erittäin lahjakas menijä, mutta pitkältä paussilta se on suuri arvoitus.

Yllättäjät: 6 Villi-Sihko kilpailee selvästi tauluaan paremmassa vireessä. Lahdessa tamma paikkasi alkulaukkansa upeasti. Onnistumiset ovat olleet ikävän vähissä tällä kaudella eikä siihen voi tälläkään kertaa luottaa liikaa. 11 Sakarinilla on kykyjä, mutta se saattaa valmentajan mukaan olla ensimmäisessä tauon jälkeisessä kisassa Pelle Hermanni. Kapasiteetti riittää pitkälle, mutta nähtäväksi jää, onko keskittymiskyky vaadittavalla tasolla. 12 Tutun Tiltu lopetti viimeksi 2. sisältä totoon. Tamma on voitokas menijä, jonka paras vire on ollut tällä kaudella hakusessa. Voitto yllättäisi.

Pelijakauma: Oikean suuntaisesti vedetty.

Juoksunkulku: Carmenina saa kiihdytyksessä rinnalleen Arlan Ilon. Carmenina juossee keulassa. Villi-Sihko tulee eteenpäin, mikäli avaa ravilla ja saattaa prässätä itsensä aina johtopaikalle saakka.