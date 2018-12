Ravivihje: Toto75 Jägersro 1.12.2018 – jättipottikierros

Suosikit: 3-4-vuotiaiden tasoitusajo on pelillisesti haastava, mutta merkkien kylvämiseen ei putoamisen pelossa sorruta, vaan yritetään ratkaista kohde kahdella paaluhevosella. 2 That's Art oli viimeksi keulasta matkalla selvään voittoon kunnes laukkasi loppusuoran puolivälissä säikähdettyään jotain. Kovissa ikäluokkalähdöissä kärkisijoja ei edellisiin startteihin tullut, mutta esimerkiksi Axevallassa ruuna latasi taustalta viimeiset 400 metriä 08-vauhtia. Ravilla voittotaistoon. 6 Sweet On You tuli Bjerkessä 5. sisältä juosten perille. Solvallan startissa 4. ulkoa kirikaistalle noussut tamma laukkasi loppukurvissa voimissaan. Ulf Ohlssonin ajokki pystynee avaamaan juoksuradalta hyvin ja kärkiryhmästä voitto olisi täysin mahdollinen.



Haastajat ja yllättäjät: Muista ensimmäisenä kyseeseen tulee 3 Stoletheshow, joka voitti syyskuussa Norjan Kriteriumin niukasti hyvällä kirillä 3. ulkoa ja on ollut hyvä sen jälkeenkin. Viimeksi ori kulki 5. ulkoa päätöskierroksen 11,4-vauhtia. Takamatkan 4-vuotiaat eivät tunnu pelillisesti kovin kiehtovilta. 10 Candy La Marc laukkasi Breeders' Crownissa jo ennen lähtölinjaa, mutta voitti karsinnan varmasti keulasta. Kengät ovat sille pieni kysymysmerkki. 9 Seven And Seven ravasi viimeksi uudella balanssilla aiempaa paremmin, mutta askellus oli myös raskaamman näköistä ja jenkki taipui johtavan rinnalta selvästi lopussa. Muutaman muun Frode Hamren hevosen ohella se on siirtynyt viime kisan jälkeen Ruotsiin, jos toki norjalaisen on tarkoitus jatkaa niiden valmentajana kunhan paperiasiat on saatu kuntoon. 5 Donatello Garbo juoksi viime kerralla 2. ulkona ja johtavan rinnalla haastaen keulahevosen hyvin loppuun asti. Marraskuun ykkönen tuli vaivattomasti 4. ulkoa. Jos lähtöpaikka ei tuota murheita, totosija on mahdollinen. 11 Harran Boko palasi Kalmarissa tauolta hyvässä iskussa ja voitti helposti keulasta. Viimeksi Bandit Brick ohitti sen lopussa selityksittä. Tällä kertaa ruuna saa harjoitella juoksemista toisten takana. 1 Filur Sisu oli pudonnut 2. sisältä viimeksi jo selvästi That'a Artin kyydistä tämän laukatessa loppusuoralla. Ori pystyy parempaan, mutta hyvistä asemistakin voitto on tiukassa.



Juoksunkulku: Kiihdytys on arvoituksellinen. Sweet On Youlla ei ole kokemusta juoksuradasta, mutta tamma on jättänyt vaikutelman, että voisi avata liukkaastikin. That's Art ei myöskään ole hitaimpia alussa.



Pelijakauma: Sweet On You (10%) on lähdön paras merkki. Candy La Marc (25%) on liikaa pelattu.



Ranking: A) 2, 6 B) 3, 10, 9, 5, 11, 1 C) 4, 8, 7 D) -