Ravivihje: Toto76 Seinäjoki 1.12.2018 – 60000 euroa ekstraa potissa

Suosikki: 5 Ergo Am on tasaisen nousijadivarifinaalin suosikki. Nouseva 4-vuotias vaikuttaa lähdön todennäköisimmältä keulahevoselta ja on piikistä vaikeasti voitettavissa, jos kiihdytys ei veny. Toissa kerralla Teivossa venyi sen verran, että Pope tykitti lopussa ohi. Viimeksi Forssassa Ergo Am juoksi johtavan rinnalla ja lopetti rauhallisesta matkavauhdista tyylikkäästi 11-vauhtia. Valmentaja Markku Nieminen kertoo, että ruunan varustuksessa oli viimeksi ensimmäistä kertaa vetolaput, mutta niitä ei tarvinnut käyttää. Vetolapuilla jatketaan ja jos niistä löytyy lisää ruutia ratkaisuhetkille, vastustajat ovat helisemässä kyvykkään hevosen kanssa. Psyykkaamme Ergo Amin keulaan, mutta se ei olisi viime juoksun perusteella ulkona voittotaistosta johtavan rinnaltakaan.

Haastajat: Hirmukuntoinen 6 T.M. Chagall on nostomme kakkosrankkaukseksi. Ruuna on väkivahva vääntäjä, joka ei tarvitse muilta apuja juoksunkulussa. Toissa kerralla Teivossa T.M. Chagall oli hyvä kakkonen johtavan rinnalta lähdössä, jonka voitti keulasta Ergo Am. Viimeksi Vermossa T.M. Chagall oli vielä parempi. Se kiersi ensimmäiset 750 metriä kolmannella radalla ennen kuin pääsi pudottamaan johtavan rinnalle. Siitä Ari Moilasen ajokki runnoi kirikierroksen 1.15:n pintaan ja puristi väsymättömästi ykköseksi. Ruuna on näyttänyt, että sen kirivauhti riittää myös kierrosta lyhemmällä matkalla. 3 Pam Hallover on juhlinut tätä helpommissa tehtävissä. Se avaa hyvin, mutta Ergo Amin selän luulisi kelpaavan. Toissa kerralla Joensuussa Pam Hallover kulki 1. kaarteen lyhyen laukan jälkeen viimeiset 1800 metriä 14,6-vauhdilla ja kiersi voittoon 3. ulkoa. Viimeksi se matkasi 4.-5. ulkona ja kiri lopun hyvin neljättä rataa pitkin. 9 Beat of Love on myös hienossa kunnossa. Se kesti viimeksi keulasta hienosti 11-vauhtisen kiihdytyksen. Tamma saa täydet pisteet, vaikka selässä vaaninut 10 North Lexus tuli pätkällä ohi loppusuoralla.

Yllättäjät: 4 Muscleman matkasi viimeksi 2. ulkona ja kiri hyvin voittotaistoon Beat of Lovea ja North Lexusta vastaan. Samassa lähdössä lopetti reippaasti myös 11 Ginelli, mutta sen juoksua lähtöpaikka hankaloittaa nyt kovasti. 8 Keep Calm oli viimeksi Seinäjoella vahva johtavan rinnalta, vaikka tulikin lopussa nappireissun saaneen 7 Quite Specialin ohittamaksi. Molemmilla on nyt riittämistä kärkeen huonoilta lähtöpaikoilta, aivan kuten 12 Cool On Photosillakin.

Juoksunkulku: Ainakin Pam Hallover sekä Ergo Am ja kenties myös Muscleman kiihtyvät lujaa keulapaikka mielessään. Veikataan Ergo Amin vetävän lopulta pidemmän korren.

Pelijakauma: Ergo Am on alipelattu suosikki. T.M. Chagall on aliarvostettu haastaja ja Pam Hallover liian pelattu, tosin sen kannatus onkin ihan oikein laskussa.