Ravivihje: Toto5 Jokimaa 30.11.2018

Suosikki: Lahden Toto5-pelin avaa upea lähtö, jossa kohtaavat suomenhevosten nykyhetki ja tulevaisuus. Ehkä jopa nykyhistorian upeimman suomenhevoskauden tehnyt 8 Costello palaa kotiradallaan tauolta ja saa vastaansa huippulahjakkaan 4 Ellin Sisun. Costello on huilannut PM-triumfinsa jälkeen kaksi ja puoli kuukautta. Ori on palannut vastaavissa raveissa samanlaiselta tauolta kahtena viime vuonnakin ja jäänyt kummallakin kerralla toiseksi. Niissä esityksissä ei tosin ole ollut kovinkaan paljon moitteen sijaa ja ohjissa on tuolloin ollut valmentaja, mutta aivan terävimmillään tähti ei ole tähän ajankohtaan tavannut olla.

Haastajat: Ellin Sisu päätti oman taukonsa reilu kuukausi sitten ja on tehnyt sen jälkeen kaksi melkoista esitystä, mutta kummassakin startissa on tullut laukka, eikä se tietysti ole paras lähtökohta Costellon haastamiseen. Vauhtia oriilta on kuitenkin löytynyt siihen malliin, ettei kuninkaan kaataminen saa yllättää. Teivossa lupaus viuhtoi 1. takasuoran lopussa tulleen laukkansa jälkeen hienolla tyylillä loppumatkan 23-kyytiä.

Yllättäjät: 3 Hullumies suuntaa kohti uransa viimeistä kuukautta, sillä kilpailuoikeus loppuu vuodenvaihteessa. Ihan terävimmillään ori ei ole ollut viime aikoina, mutta kilpailukykyinen kuitenkin. Eiköhän Seppo Sarkolan silmäterä johda tätä lähtöä ainakin lähelle maalipaalua. 7 Nopsan Vauhti kisaa elämänsä kunnossa, mutta lähtöpaikka ahdistaa. Vermossa maailman nopein ruuna oli Välähdyksen rinnalta aivan sitkeä. 6 Pyörylän Paroni tuli samassa kisassa Välähdyksen takana 2. sisällä pussissa voimissaan maaliin ja on löytänyt loppukaudesta taas hyvän iskun.

Pelijakauma: Costello on ainakin alustavasti hieman liian suuri suosikki tauolta ja kurjalta paikalta. Ellin Sisu kelpaa ainakin kaveriksi kupongeille.

Juoksunkulku: Hullumies säntää johtoon. Ulkoa avaavat reippaasti myös Pyörylän Paroni ja Nopsan Vauhti. Todennäköisin juoksujärjestys on, että Hullumies johtaa, Nopsan Vauhti on rinnalla ja Pyörylän Paroni asettuu johtavan kantaan. Ellin Sisulla ja varsinkin Costellolla voi tietysti ajaa ajoissa eteenpäin, mutta on vaikea arvioida, että kuinka aktiivisesti tällaisessa "tavallisessa lähdössä" halutaan toimia.