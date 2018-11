Ravivihje: Toto5 Oulu 29.11.2018

Suosikki: Kolmas kohde on kierroksen tasaisin. 7 Filius Felix on suosikki, mutta vain niukka sellainen. Lokakuun lopussa johtavan rinnalta hienosti kolmanneksi kamppaillut ruuna otti toissa kerralla laukan sisäradalla voimissaan. Viimeksi nelivuotias pääsi 3. sisältä voittoa ajatellen liian myöhään irti. Sisäpuolella on nopeita avaajia, joiden ulkopuolelta ruuna ei omin avuin pääse keulaan. Sopivan juoksun löytämisessä on omat haasteensa olemassa.

Haastajat: 3 Greytail Eric pääsee reippaasti matkaan ja tavoittelee johtopaikkaa, mistä ruuna on tauosta huolimatta varottava. 11 Bwt Rock And Roll oli Kaustisella tasainen tauolta, mutta paransi Ouluun, missä hevonen lopetti johtavan takaa terävästi. Lähtöpaikka on ikävä nopealle avaajalle. Myös 12 Uomo Show joutuu starttaamaan heikolta lähtöpaikalta, mutta pari poisjääntiä auttaa asiaa. Viimeksi ruuna voitti keulasta varmoin ottein eikä joutunut laittamaan parastaan pöytään. Eturivistä ruuna olisi ollut jopa lähdön suosikki. 1 Snowline Ace avaa hyvin, muttei pystyne torjumaan Greytail Ericiä. Hyvä juoksu on joka tapauksessa tiedossa. Viimeksi Kaustisella ori oli hieman tasainen kirissään 4. ulkoa, mutta omaa kykyjä parempaan.

Yllättäjät: 4 All The Better kesti toissa kerralla ylivauhdin mukavasti. Viimeksi keli oli vastaan, ja ruuna laukkasi lähdössä hylkäykseen. All The Better lähtee hyvin matkaan ja kestää reippaankin matkavauhdin. 2 Beaming Chic on tauluaan parempi ja kyvykkäämpi menijä. Se on epävarmuutensa takia erittäin hankala pelattava.

Pelijakauma: Kuumimpien pelihevosten kohdalla ei löydy huomautettavaa. All The Better (1%) on yllättäjistä liian vähän arvostettu.

Juoksunkulku: Greytail Eric avaa keulaan ohi Snowline Acen, joka pyrkii pitämään selän. Ensimmäiset sadat metrit mennään terävästi, kun myös sekä Carmalt Mustangilla että All The Betterillä satsattaneen alkuun.