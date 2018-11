Ravivihjeet

Ravivihje: Pitkäveto Vermo 28.11.2018

Pelisuositus

Pelisuositukseen asti nostetaan vain illan päätöskohteen Cavalier Brodde, jonka saama tarjous 8,00 on yläkantissa. Kerroinrajamme painuu 6,70:n tienoille. Hyvin avaava Cavalier Brodde saattaa saada namujuoksun vauhtia pitävän Lassic Pointin selässä toisessa parissa ulkona, mistä yllätys voisi nähdä päivänvalon.Rajatapauksia ovat neljännen lähdön Gashaw Boko (kerroin 5,10), viidennen lähdön Jetsu (11,00), kuudennen lähdön Hyvännäköinen (8,00) ja kahdeksannen lähdön Massive Clout (8,50).Tänään ei kuitenkaan tartuta lillukanvarsiin, sillä tuplajättipotin kuorruttama T65-kierros on mielekkäämpi pelikohde. Paukut laitetaan sinne niin panosten kuin analyysin puolesta.Cavalier Brodde 8,00 *Veikkaus sulkee keskiviikon ravien pitkävetokohteet kello 18. Pelikohteiden tähtiluokitukset ovat vihjeessä asteikolla 1–5, joista viisi tähteä on paras.