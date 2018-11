Ravivihje: Toto86 Solvalla ja Åby 28.11.2018

Suosikit: 7 Magic Happens ei tullut viime starttiin aivan optimaalisella valmistautumisella, mutta teki kuitenkin vahvan suorituksen. Kaukana kärkihevosista 3. sisällä ravannut ruuna tuli viimeiset 700 metriä 11,7-kyytiä, mutta joutui taipumaan viime metreillä Hakon von Haithabulle. Juoksunkulku on tälläkin kertaa pieni arvoitus, mutta jos se ei muodostu liian vaikeaksi, voitto on mahdollinen. 9 Cashback Pellini palasi myös viime startissaan ”päiväjärjestykseen”. Christoffer Erikssonin ajama ruuna ratkaisi 5. ulkoa vahvalla 11,8-vauhtisella 800 metrin kirillä voiton helposti edukseen. Samanlaisena taas kärkeen. Vähemmän pelatuista maistuvin on 4 Machiavelli. 5-vuotias voitti Åbyn 75-lähdön toukokuussa, mutta sen jälkeen onnistumisia ei ole tullut. Viime esitys oli kuitenkin lupaava, vaikka ori putosikin 3. ulkoa Heart Of Steelin peesistä selvästi päätöspuolikkaalla. Niin olisi käynyt monelle muullekin, ja Machiavelli kulki viimeiset 600 metriä 08,9-vauhtia. Ei ulkona, jos käyrä on edelleen ylöspäin. 2 Joyride Cane painui viimeksi toisessa kaarteessa johtoon, mutta tuli päätössatasella ohitetuksi. Jos Veijo Heiskanen pääsee oriilla tässä kärkeen, voi valjakko vetää pitkäänkin. Maaliin asti, jos muille suosikeille tulee liikaa kierrettävää?



Haastajat ja yllättäjät: 13 Global Touchdown on siirtynyt tauon aikana Björn Goopin valmennukseen. Ruunalla kokeillaan mahdollisesti urallaan ensimmäistä kertaa kaikkien kenkien riisumista ja Cashback Pellinin takaa juoksun juontumisellekin on mahdollisuudet olemassa. Voiton suhteen tehtävä tuntuu silti kovalta. 14 Radjah d'Inverne lopetteli Eskilstunassa 2. ulkoa 10,5-vauhtia toiseksi. Matka käy, mutta juoksupaikka jäänee kuitenkin nyt turhan kauas. Bjerkessä pussiin jäänyt 11 Trophy Spring ja Tanskan Derbyn suosikkeihin kuulunut 15 Come On Hugo eivät ole juoksun onnistuessa aivan pihalla totokuvioista. 3 Cargo Doorin suoritukset eivät syyspuolella ole olleet kovin erikoisia. Toissa kerralla ruuna tosin jäi johtavan takaa vaille tiloja, viimeksi kuolemanpaikka oli liikaa.



Juoksunkulku: Joyride Cane pyrkii puolustamaan keulaa, mutta myös Cargo Door ja 5 Moon's Oki Doki pääsevät reippaasti matkaan. Peter Untersteiner voi yrittää Magic Happensin kanssa myös heti eteenpäin ja saada näin eroa Cashback Pelliniin nähden.



Pelijakauma: Magic Happensin (28%) kuuluisi olla asetelmat huomioiden niukka suosikki Cashback Pelliniä (36%) vastaan. Machiavelli (4%) on todella edullinen merkki. Cargo Door (5%) on ylipelattu.



Ranking: A) 7, 9, 4, 2 B) 13, 14, 11, 15, 3 C) 12, 5, 8 D) 6