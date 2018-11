Ravivihje: Toto65 Vermo 28.11.2018 – tuplajättipottikierroksella 179244 euroa ekstraa jaossa

Suosikki: 6 Hexan Voksu nousi syksyllä huippukuntoon ja on keulapsyykillä selvä suosikki. Toissa kerralla Kouvolassa ruuna pamautti ulkoradalta heittämällä keulaan, mistä taisteli loppuun asti voitosta Juiseria vastaan. Viimeksi Larvan Hurmoksen voittamassa T76-finaalissa Jukka Torvinen tyytyi keulaan edenneen Larvan Hurmoksen selkään ja jäi pussiin kovassa porukassa. Tämä tehtävä on astetta helpompi ja jos vire on ennallaan hiukan tavallista pidemmältä starttiväliltä, voittoon on loistosaumat.

Haastajat: 2 Tuurin Toivo pysyi viimeksi pitkästä aikaa askelillaan ja oli hyvä kakkonen 3. ulkoa. Se sai kirissä vetoapua Hevillältä ja hävisi vain keulasta sitkistelleelle Vinksalle. Viimeiset 700 metriä Tuurin Toivo kulki 24,3-vauhdilla. 8 Jetsu voitti toissa kerralla helposti keulasta. Viimeksi mm. Tuurin Toivoa vastaan se kadotti raviaan sekä alussa että lopussa ja putosi kärjen kyydistä aikaisin.

Yllättäjät: 4 Veeran Poika on luokkahevonen, mutta rankataan maltilla 2,5 kuukauden tauolta. Tässä on muutama niin kova vastassa, että orin pitäisi olla heti terävänä voittoa ajatellen. Toukokuussa parin kuukauden tauolta palatessaan Veeran Poika oli heti hyvä kakkonen. Väkivahva 5 Hymynkare on kovassa kunnossa, mutta epävarma ja saa hitaana avaajana usein vaikeita juoksuja. Viimeksi Kouvolassa Jetsun voittaessa ori laukkasi kolmannelta radalta kärkitaistosta maalisuoran alussa. 1 Virin Eko jatkaa riviään parempana ja saa nyt rattailleen Ari Moilasen. Viime viikolla Teivossa ruuna vajosi matkalle 5. sisälle ja spurttasi lopussa tilaa saatuaan terävästi loppusuoraa. Ruuna on harmillisen hidas avaaja, mutta jos se selviäisi jollain ilveellä vaikkapa johtavan Hexan Voksun selkään, mitalisija olisi haarukassa.

Juoksunkulku: Hexan Voksu pamauttaa keulaan eikä luovu paikastaan tällä kertaa.

Pelijakauma: Hexan Voksu (58%) on vaikealla kierrosta varma-ainesta hieman yläkanttiin pelattunakin. Sen takana moni yllättäjä on alustavasti liian vähän pelattu.