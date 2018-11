Ravivihje: Toto5 Teivo 27.11.2018

Suosikki: 10 Voima-Simo on ollut viimeisissään nimensä mukainen, kun se on jyskyttänyt rehdisti voittoihin raskaillakin juoksuilla. Viimeksi Seinäjoella ruuna tarpoi koko matkan kolmatta, mutta jaksoi silti vastata lopussa 8 Merran Jyskeen haasteeseen. Takamatkan juoksuradalta tasaiselle avaajalle on taaskin luvassa lisämetrejä, mutta eiköhän riski poika jyrää taas kärkikamppailuun.

Haastajat: Merran Jyske palasi tauolta oikein maltillisin odotuksin, mutta on saanut heti hyvin juonen päästä kiinni. Uransa hienosti aloittaneella, mutta viime syksynä terveysmurheiden vuoksi flopanneella ruunalla on paljon kehityspotentiaalia.

6 Mattilan Miina ehti näyttää nousuvirettä jo useassa startissa ja menestystäkin on irronnut, kun tamma on malttanut ravata. Voltista on edelleen laukkariski, mutta ravilla 5-vuotias punnertaa kärkitaistoon.

16 Mustamani on tehnyt hyvät startit pitkän tauon jälkeen, mutta Tässä seurassa ei ole helppo kiertää kahdelta pakilta ykköseksi saakka.

Yllättäjät: Yllättäjissäkin on kelpo merkkejä ja lähtö pelataan leveästi. 9 Rojaali puskee aina rehdisti ja täydellinenkin onnistuminen tulee jossain kohtaa talvea. 4 Hurjaharja on ollut usein pussissa ja kokee mielenkiintoisen muutoksen rattailla. 12 Veeran Vendlalla on vauhtia menestyä, mutta äärimmäisen tuskainen lähtöpaikka. 15 Rikastuva ei myöskään ole nolo menijä näihin sarjoihin, vaikka syksy on vielä jättänyt monellakin tavalla toivomisen varaa. 1 Sorretun Voiman edellisestä onnistumisesta tai edes täysipainoisesta esityksestä on aikaa, mutta mielenkiintoisista asemista se voisi johtaa pitkään.

Pelijakauma: Alustavassa jakaumassa ei ole kovin suuria ihmeellisyyksiä. Aika tasan pelatussa suosikkikolmikossa tehtäisiin hieman pesäeroja ranking-järjestyksessä. Rojaali ja Hurjaharja ansaitsisivat hieman alustavaa enemmän huomiota.

Juoksunkulku: Sorretun Voima lähtee vetämään joukkoa reippaalla liekillä. Takaa ainakin Voima-Simo tulee ajoissa eteenpäin ja kirikaistaa miehitetään useamman hevosen voimin viimeistään kirikierroksen alussa.