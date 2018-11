Ravivihje: Toto65 Magic Monday 26.11.2018 – 65 663 euroa ekstraa

Suosikki: 12 Baby Beyonce on erittäin kova menijä sarjoihinsa. Tamma on kerännyt tällä kaudella peräti kahdeksan voittoa ja saattaa ensi kaudellakin olla yksi valtakunnan voitokkaimmista menijöistä. Baby Beyoncella on niin raju kapasiteetti, että se tulee terveenä pysyessään nousemaan sarjoissaan. Viimeksi Vermossa tamma ei pystynyt parhaimpaansa lihasrevähtymien takia (ks. tallikommentit). Tamma on harjoituksissa ollut normaali ja suora, joten siltä voi maanantaina odottaa paluuta tasolleen. Heikolta lähtöpaikaltakin Baby Beyonce on selvä ykkösmerkki ja yksi kierroksen varmaehdokkaista.

Haastajat: 2 Three Dee Nodo jatkaa mainiossa vireessä. Lappeessa 3. ulkoa voittanut ruuna lopetti toissa kerralla mainiosti 5. ulkoa ja viimeksi viisivuotias ehti 5. sisältä tilaa saatuaan kakkoseksi ylivoimaisen Beat Of Loven takana. Lähtöpaikka on paras mahdollinen, mutta tasainen avaaja ei tule kiihdytyksessä osallistumaan keulakamppailuun. 10 Norman Price oli toissa kerralla erittäin hyvä tsempaten ykköseksi toiselta ilman vetoapua. Viimeksi ruuna juoksi 2. ulkona Baby Beyoncen takana ja ehti kuin ethtikin kolmanneksi ohi 2. sisällä matkanneen 11 Long Leg Lizzyn. Jani Ruotsalaisen suojatti nousi lokakuun viimeisenä päivänä haastamaan Baby Beyoncea, mutta tämä karkasi lopulta alta pois.

Yllättäjät. 9 Nizza piti Lappeessa johtopaikalta ykköseksi. Kouvolassa ja Vermossa hevonen teki asialliset kirit parijonosta. 5 Caspian Sisu ei ollut Vermon kolmella kilometrillä parhaimmillaan 2. sisältä. Mikkelissä ruuna voitti varmasti keulasta lähdön, missä 4 Menino Bonito juoksi johtavan takana. Matti Nisosen ajokki voitti Lappeessa helposti keulasta, muttei viimeksi pystynyt takapareista parhaimpaansa, kun hevonen oli vino kurveihin. 6 Mickey The Artist juoksi Kouvolassa koko avauskierroksen kolmatta rataa ennen kuin pääsi toiselle ilman vetoapua. Ruuna oli erittäin haastavalla juoksulla sijoitustaan parempi.

Pelijakauma: Baby Beyoncen peliosuudessa (43%) on nousun varaa. Three Dee Nodo (27%) on kohonnut liian selväksi kakkossuosikiksi.

Juoksunkulku: Menino Bonito avaa sisäradalle. Valmentajan ykkösvaihtoehto oli keulajuoksu, mutta lopulta Caspian Sisun selkä kelvannee eteen, kuten teki Mikkelissäkin. Baby Beyonce hehkuttaa eteenpäin heti, kun matkavauhti rauhoittuu.