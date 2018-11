Ravivihje: Toto5 Kaustinen 25.11.2018

Suosikki: 7 Jullen Eko on petrannut kovasti otteitaan ja on kolme voittoa alla suursuosikki. Ruuna on ollut todella varma viime aikoina. Oulussa reilu kuukausi takaperin Juhani Harmoinen ajoi 26,5-avauksessa keulaan ja valjakko alkoi lähes saman tien tehdä eroa pääjoukkoon, pitäen asemansa helposti maaliin saakka. Toissa kerralla Killerillä hevonen voitti myös helposti keulasta. Myös maanantain välistartissa sama taktiikka kantoi hedelmää. Piikkipaikka lohkesi kivuttomasti ja Jullen Eko sai hallita lähtöä mielensä mukaan. Kuski luotti ajokkiinsa ja antoi sen vastailla muille omasta halustaan. Varaa näytti jäävän taas kerran ja tällä kertaa ruuna lopetti 30,5-vauhdilla. Tämä tehtävä näyttää paperilla vain helpommalta kuin maanantainen, joten keulavoittoa odotellaan.

Haastaja: 2 Sillankorvan Uljas kerää myös jonkin verran peliä hyvällä tulosrivillään. Viimeksi Killerillä menovesi kuitenkin ehtyi johtavan rinnalta viimeisellä satasella sen verran pahoin tätä helpommassa lähdössä, että Jullen Ekon lyöminen yllättäisi isosti.

Yllättäjät: 5 Onnin Tahti nousee perjantain välistartin perusteella Jullen Ekon kärkihaastajiin. Se kilpaili Ilkka-ajon finaalissa, jossa moni suosikki pilasi pelinsä laukkaan. Myös Onnin Tahti hyppäsi ensimmäisessä kaarteessa, mutta kulki sitten kiertelemättä viimeiset 1800 metriä 30,1-vauhdilla ja otti arvokkaan kakkostilan. Jos ruuna on ehtinyt palautua kovasta startista parissa päivässä, se pystyy heittämään haasteen jopa kovalle suosikille. Hannu Tikkalan ajokki on alustavassa pelijakaumassa täysin pelaamaton, kun sen tuoretta suoritusta ei ole huomioitu ennakkovihjeissä tai peliporukoissa. 1 Tarmo Ite laukkasi viimeksi 6. ulkoa 1200 metriä ennen maalia. Pääjoukon tavoitettuaan se kulki viimeiset 800 metriä mukavasti 32,5-vauhdilla.

Juoksunkulku: Jullen Eko avaa taas keulaan ja saa määrätä juoksun tempon.

Pelijakauma: Jullen Ekon (81%) kuuluukin olla suuri suosikki ja rivin selkeästi todennäköisin voittaja on hieman liian luotettunakin varma-ainesta. Onnin Tahti (1%) on alustavasti ihan pelaamaton, mutta kannatus hypännee illaksi.