Ravivihje: Pitkäveto Turku 24.11.2018

Lämminveristen kultadivisioonasta (lähtö 5, T76-1) löytyy asiallinen pitkävetohaku. Veikkaus tarjoaa suosikkikolmikkonsa ulkopuolelta tulevalle Muu voittaja -vaihtoehdolle kerrointa 2,40, mikä sisältää muun muassa meidän suosikkimme Workout Wonderin sekä pystyvän mutta ailahtelevan Top of the Worldin ykköstilat. Kerroinrajamme tapahtumalle on noin 2,25, joten mistään herkkupalasta ei ole kyse.Myös ravien kuudennessa lähdössä (T76-2) on tarjolla niukka ylikerroin. Uskomme hieman Veikkausta enemmän suosikki Fenderiin, jolla on saumat hakea piikkipaikka matkalla ravin maittaessa. Ruotsalaisruunalle on tarjolla kerroin 2,90, kun rajamme pelikelpoisuudelle on 2,70:n haminoissa.Samanlaisia pikkutirriäisiä ovat ravien seitsemännen lähdön (T76-3) kuumimpiin suosikkeihin kuuluvat Fontaine Brodde ja Reverend Dred. Niille on tarjolla kertoimet 4,00 ja 6,00, jotka molemmat ylittävät kerroinrajamme niukasti. Veikkaus rankaisee kaksikkoa voimaluvuissaan enemmän kuin IS Ravit takarivin lähtöpaikkojen vuoksi.Muu voittaja 2,40 **Fender 2,90 **Fontaine Brodde 4,00 * ja Reverend Dred 6,00 *Veikkaus sulkee Turun T76-ravien pitkävetokohteet kello 14.30. Pelikohteiden tähtiluokitukset ovat vihjeessä asteikolla 1–5, joista viisi tähteä on paras.