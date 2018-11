Ravivihje: Toto75 Solvalla 24.11.2018

Suosikit: 5 Cobbys Olifant oli lokakuun voitoissa vakuuttava ja parasta on tuskin vielä edes nähty. Jägersron 75-kisan ruuna ratkaisi hallitusti 2. ulkoa. Thomas Uhrbergin 4-vuotias avaa hyvin, mutta valmentaja hakee sille selkäjuoksua tälläkin kertaa. Jos juoksupaikka löytyy kärjen lähettyviltä, voi kolmas peräkkäinen ykkönen hyvinkin tulla. 9 Caligula on ottanut kaikki tämän vuoden voittonsa keulasta, joten asetelmat ovat nyt erilaiset. Suoritukset ovat olleet ilmavia, eikä Robert Berghin suojatti ole ulkona kuvioista takarivistäkään. 1 Xanthis Brazil on aloittanut uusista käsistä kahdella voitolla. Ensimmäinen tuli vahvalla kirillä ja viimeksi 75-ykkönen johtavan rinnalta varmasti. Nicklas Westerholmin mukaan ruuna ei edes ollut parhaimmillaan Rommen startissa, joka vain nostaa suorituksen arvoa. Lähtöpaikka ei ole verkkaiselle avaajalle paras, mutta vapaat löytäessään se on voittotaistossa. 3 Powderfinger pääsee suosikeista parhaista asemista matkaan. Ruuna meni viimeksi ensimmäistä kertaa ilman kenkiä ja hallitsi tapahtumia keulapaikalta varmasti maaliin asti. Voittostartin jälkeen sillä oli pieniä murheita ja starttiväli on venähtänyt. Jos vire on säilynyt, voittokaan ei ole poissuljettu.



Haastajat ja yllättäjät: 7 Ricke voitti Örebron 75-lähdön keulasta ja teki valmentajan ajamana kelpo suorituksen kengät jalassa kuolemanpaikalta Färjestadissa. Sisäpuolella on nyt liuta liukkaita avaajia, joten keulaan ei liene asiaa. Jos juoksu juontuu sujuvasti, ei aivan mahdoton. 4 Grandfather Bill voitti toissa kerralla johtavan takaa, mutta sammui viimeksi alkumatkan johdettuaan varhain ja osoittautui kipeäksi. Vire on siis nyt arvoitus ja vastuskin kovanlainen. Ei unohdeta kuitenkaan kokonaan. 8 Esteban S.T. on esittänyt huippukuntoa, mutta lähtöasetelmat ovat vaikeat. Lähes pelaamattomana se nostetaan kuitenkin isommalle lapulle mukaan, kuten myös Skellefteåssa keulasta voittanut 11 Major Vici. Bergsåkerin startissa se jäi väsyvän taakse.



Juoksunkulku: Powderfinger pystyy viime kerran perusteella torjumaan ulkopuolelta kiihdyttävät alussa ja on todennäköisin keulahevonen. Liukkaimmin ulompaa pystyy avaamaan 6 Prinsen One.



Pelijakauma: Caligulan (28%) pinnat ovat ehkä hieman liian suuret. Ei kuitenkaan suuria vääristymiä.



Ranking: A) 5, 9, 1, 3 B) 7, 4, 8, 11 C) 2, 6, 10, 12 D) -